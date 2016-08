Alpinsjefen: - Hvis noen klarer det igjen, så er det han

Svindal var nylig tilbake på ski for første gang siden krasjen i Kitzbühel sist januar, og i et intervju med NRK forklarte han at kneskaden han har er såpass alvorlig at alpinkarrieren kan være i fare.

Det har handlet om mer enn selve korsbåndskaden han fortalte om etter operasjonen. Blant annet hadde menisken løsnet, og det var også bruskskader.

- Jeg synes at Aksel har beskrevet det godt selv. Det var en alvorlig krasj han var involvert i. Det er de forutsetningene som ligger der, og det er ikke annet å gjøre enn å følge den progresjonslinjen som er der. Det er krevende å være super-G og utforkjører, og så får vi se hva det ender opp med, sier Ryste til NTB.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Svindals test i Stelvio er over, og i disse dager er det igjen barmarkstrening som gjelder.

- Den første testen i Stelvio er over, og inn mot helga er det avreise til Chile. Dit skal hele fartslaget, og planen er at vi skal være der i hele september. Vi drar relativt seint, men vi har sett på sosiale medier fra andre landslags som er på plass der at forholdene er strålende.

- Svindal skal delta som normalt under samlingen?

- Det blir nye tester og delmål hele veien, og så får vi ta løpende oppsummeringer.

Optimisme

Alpinsjefen sier at han imponert over måten Svindal har taklet utfordringene fram til nå.

- Han er en rå fyr, og har gjort dette før. Hvis det er noen som har forutsetninger til å klare det igjen, så er det han. Han har gjort veldig mye riktig fram til nå.

- Det er 70 prosent sjanse for å komme tilbake etter en korsbåndskade. Prognosen er enda lavere med de andre skadene han har pådratt seg, erkjente landslagslege Marc Strauss overfor NRK.