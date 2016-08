Svindal på ski syv måneder etter dette fallet: - Digg

Syv måneder etter det stygge uhellet i Kitzbühel som endte på operasjonsstuen i en østerriksk klinikk, kan fremdeles ikke Aksel Lund Svindal trene med ski på bena. Men han er ifølge alpinsjef Claus Ryste helt på skjema mot et comeback i canadiske Lake Louise den siste helgen i november.

Svindals skrekkfall får konsekvenser: Nå tar FIS grep

Svindal møtte pressen: - Det var nesten som en krigsfilm, der den ene etter den andre ble rullet inn

- Korsbåndskaden ser bra ut, men dette tar tid. Man må være forsiktig i denne fasen. Kanskje kjenner man ikke noe smerte, men korsbåndet er ikke så sterkt som det burde, forklarer Ryste.

NTB Scanpix

- Man kan godt føle seg helt frisk, men dette med støttemuskulatur tar tid, presiserer han.

Denne helgen bruker Lund Svindal til å teste kneet og tilpasse utstyr. Med seg til Mellom-Europa har han fysioterapeut Håvard Moksnes som følger alpinisten tett i opptreningen. Samme mann var også svært delaktig i Kjetil Jansruds opptrening etter at hans korsbånd røk under VM i 2013. Året etter tok han OL-gull i Super-G i Sotsji.

- Det er digg å skulle ha på seg ski igjen, sa Svindal til NRK før han fredag formiddag satte i gang med testingen.

- Planen er at han skal være med resten av landslaget til Sør-Amerika (Chile). Avreise er i starten av neste måned, sier Ryste.

Kjetil Jansrud var også på ski syv måneder etter operasjonen, og han rakk altså det store målet den sesongen: OL i Sotsji. For Lund Svindal er VM i St. Moritz 6.-19. februar det viktigste målet.

- Om det er noen som har vist at han kan komme tilbake på det aller øverste nivået igjen, så er det jo Aksel, legger alpinsjefen til.

To ganger tidligere har Lund Svindal kommet tilbake etter alvorlige skader. Først etter det stygge fallet i Beaver Creek i 2007 der han bl.a. fikk en skade i setemuskulaturen.

Like før sesongstart i 2014 røk akillessenen i den venstre foten under ballek i Sölden. Da var han i realiteten borte en hel sesong, selv om han stilte i VM i februar 2015 og tok to sjetteplasser. Men til forrige sesong var han tilbake for fullt og var verdens ledende fartsalpinist frem til uhellet i Kitzbühel.