Da kona til Andreas Håtveit grudde seg til å bli 30, ville han gi henne en spesiell gave

Se musikkvideoen og skivideoer med Håtveit lenger nede i artikkelen!

Andreas Håtveit er mest kjent for det norske folk som skitrikser, X Games-mester, OL-deltager og som nummer to i siste utgave av Mesternes mester.

Nå er han skipensjonist og bor hjemme i Sudnedalen sammen med kona Elise og deres to barn.

På Facebook har de siste dagene vist frem et nytt talent med en musikkvideo hvor han spiller gitar og synger.

- Kona fylte 30, og hun har gått de siste årene og sagt at hun ikke blir 30, men 29 for annen gang. Jeg elsker å spille gitar, og selv om jeg ikke er så musikalsk så tenkte jeg at jeg kanskje kunne snekre sammen noe til kona når hun blir 30.

- Jeg satt og spilte en dag, kom på det riffet og tenkte at det var litt catchy. Her var det noe å bygge videre på, sier han med sin vante entusiasme om sangen han har gitt navnet Twentynine for the second time.

Har fått god respons

Sangen har raskt spredd seg og på litt over et døgn hatt over 35.000 visninger. Kommentarene viser at det er mange som er imponert over både det musikalske og det lyriske.

- Jeg hadde en dag i studio sammen med en kompis. En musikknewbie som meg kunne nok trengt en dag til. Det var en lang dag.

- Hvordan var responsen fra kona?

- Den var veldig bra, jeg tror hun synes det var veldig koselig. Hun er jo glad i litt oppmerksomhet, men den har jo spredd seg mye mer enn hva vi trodde. Det er litt flaut og litt trivelig at så mange har sett den.

- Har du planer om flere sanger?

- Nei, jeg har ikke akkurat planlagt det. Så mye tid som jeg brukte på det, så tror jeg ikke jeg har tid til det. Å skrive en sangtekst som ikke høres klein ut, er ikke bare bare det. Kanskje når kona blir 40 eller når vi har tiårsbryllupsdag.

Savner skikjøringen

Håtveit la opp etter Sotsji-OL i 2014 hvor han kom på fjerdeplass. Årsaken til at han ga seg med skilidenskapen var at han ville bruke mer tid sammen med familien. Nå er han nesten pappa på fulltid.

- Det er veldig lærerikt. Det er utfordrende på mange måter for en personlighet som meg, som liker å ha mange hobbyer og prosjekter gående. Men først og fremst så ser jeg jo at det er veldig viktig å sette fokus på familie og barn.

- Hvordan er det ikke å reise etter snøen og kjøre på ski om sommeren?

- Nå er jo gutta i Australia og New Zealand. Australia er den kuleste plassen jeg har stått på ski, så jeg kjenner det rykker i jibbefoten om dagen. Jeg savner også det å være på Folgefonna, men han eldste sønnen min elsker å stå på ski, så kanskje jeg får noen turer der etter hvert.

- Du er med på Råskap på TV3 denne høsten, hva er det?

- Det er en lignende serie av Mesternes mester, og ble spilt inn på Island. Det var veldig kule og tøffe konkurranser.

- Du liker slike utfordringer?

- Ja, steike, det å kunne leke sånn er fantastisk.