Dykker fant NM-gull under vann

Visste du at fotografering under vann er en idrett som ligger inn under Norges Idrettsforbund, og at det er 158 klubber her i landet?

Norges Dykkeforbund (NDF) har en rekke grener under sin paraply, av dem blant annet undervannsrugby, undervannsjakt og undervannsfoto.

Denne gangen var det NM i undervannsfoto som hadde sitt norske mesterskap, og som en sjeldenhet – vinneren ville få den gjeve kongepokalen.

Fakta: NM-oppdraget Levere ett bilde i hver av fem kategorier. Deltagerne får fire dykk, og har 90 minutter til rådighet. Kategoriene: Vidvinkel med dykker, vidvinkel uten dykker, makro, fisk, tema (kontrast denne gangen). I juryen sitter tre medlemmer Poeng gis for hvert bilde. Deltageren som får flest, er NM-vinner 22 fotografer deltok i kvalifisering, 13 var med i NM. Slettaa Dykkerklubb var arrangør. Norges Dykkeforbund har 7400 medlemmer fordelt på 158 klubber.

Må være to og to

Skålevik fra Stavanger Dykkerklubb skaffet seg så mange poeng at han vant foran Siv Pedersen fra Harstad. I denne sporten konkurrerer menn og kvinner på lik linje. Bronsen gikk til Rune Edvin Haldorsen fra klubben Akkaren i Oslo.

- Det spesielle er at vi har en partner som vi dykker sammen med, fordi ett av oppdragene går ut på at det skal være en dykker med i bildet, forklarer Skålevik.

Han og Pedersen har vært makkere i mange år.

Skålevik forteller at dykkingen, som foregikk i Haugesund, gikk over to dager. Deretter kom juryen sammen den tredje. Tre medlemmer vurderte bildene, ett i hver av fem kategorier. Arrangøren Slettaa Dykkeklubb hadde forøvrig laget en basecamp i byen, slik at publikum kunne følge med.

Har 22 års erfaring

38-åringen opplyser at det var femte gang han fikk NM-tittelen, men at det var første gang han mottok kongepokalen. Den er bare delt ut tilsammen to ganger i denne grenen. Som regel er det lag i undervannsrugby som kjemper om det trofeet. Der er Norge med i verdenstoppen både på kvinne- og herreklassen.

Skålevik har dykket siden 1994, med kamera de siste 16 årene.

- Hva trigger deg i denne sporten?

- Det gir en ekstra dimensjon å kunne ta bilder når man dykker. Idretten får mer mening, forteller ingeniøren, som sier at det er viktig å trene jevnlig.

- Man må være en aktiv dykker. Treningen foregår under vann. Der trener man opp blikket for motivene.

- Hva er du mest fornøyd med i dette mesterskapet?

- Det som var nest spennende er at jeg fant en St. Petersfisk, og den er ganske sjelden. Jeg har ikke sett den på noen år, fordi det er en fisk for varmere strøk.