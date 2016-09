Var på vei mot VM-seier da det plutselig sa stopp. Så kom broren og bar ham i mål

Norske Kristian Blummenfelt endte på en brukbar og lite dramatisk 14.-plass i årets siste VM-runde i triathlon, men foran i feltet var dramatikken derimot enorm da triathlon-utøverne avsluttet sesongen i Mexico søndag.

Noen hundre meter før mål ledet Jonathan Brownlee relativt komfortabelt og cruiset inn mot seier både i løpet og VM-sammendraget. Men plutselig begynner 26-åringen å vingle ut mot gjerdet tydelig fullstendig tom for energi.

Like bak kommer broren Alistair og sørafrikanske Henri Schoeman. Mens sistnevnte løper ufortrødent videre, stopper hans to år eldre bror for å hjelpe lillebror inn til mål.

Akkurat ikke nok

Alistair slenger Jonathans hånd over skuldrene og omtrent bærer ham helt fram til mål, vel vitende om at hver eneste plassering betyr enormt i sammendraget. Til slutt kaster han broren over målstreken som kollapser kun centimeter over mållinjen.

Etter at alle var i mål måtte de to likevel konstatere at det akkurat ikke holdt til VM-tittel. Spanske Maria Mola kjempet seg inn til femteplass og tok sammenlagtseieren med fire små poeng (4819 mot 4815). Uansett blir årets siste VM-runde i triathlon stående som en lysende eksempel på søskenkjærlighet.

- Ikke slik jeg ønsket å avslutte sesongen, men jeg ga alt. Takk Alistair, din lojalitet er utrolig, skrev Jonathan Brownlee på Twitter fra sykesenga etter løpet.

I OL i Rio tok de to brødrene gull og sølv. Den gangen var det storebror Alistair som viste seg sterkest.

Blummenfelt

For norske Blummenfelt sin del ble det en grei dag. 22-åringen falt jevnt bakover i feltet under svømmingen og syklingen, men hentet seg opp flere plasseringer da de gikk over til løping.

I sammendraget etter ni løp, endte nordmannen på 11.-plass. (©NTB)