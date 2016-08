En snau time etter at overgangsvinduet stengte natt til torsdag kom bekreftelsen på at den norske landslagsprofilen er klar for den engelske toppserien. Da hadde både klubbene og Henriksens rådgivere jobbet på spreng for å få avtalen gjennom.

Etter en intens innspurt ble det klart at det nødvendige papirarbeidet ble gjort akkurat i tide. Henriksen lånes i første omgang ut til Hull fram til januar - og blir deretter Premier League-spiller permanent.

- Det blir kjempeartig. Det er dette som har vært drømmen helt siden jeg ble fotballspiller. Jeg har alltid hatt et mål om å spille i England og Premier League, og nå skjedde det helt, helt på slutten. Det føles veldig godt, sier Henriksen til fotballforbundets Facebook-side dagen derpå.

Mye styr

24-åringen, som har spilt for nederlandske AZ Alkmaar de siste sesongene, innrømmer at han tok en kalkulert risiko da han satset alt på at Hull-overgangen skulle gå i orden.

- Jeg hadde noen andre muligheter som var konkrete, men det var fint jeg ventet og gamblet. Jeg er stolt og fornøyd over at det ble Hull og Premier League, sier han.

Kveldstimene onsdag ble samtidig nesten litt i overkant hektiske.

- Det var en heftig og ny opplevelse. Det var mye som måtte skrives under på kort tid, og vi jobbet så svetten sprutet. Det var fint da vi så at alt gikk i orden, men jeg var litt småstresset der jeg satt, smiler Henriksen.

Han fryktet aldri at avtalen skulle ryke som følge av tidspresset.

- Jeg var veldig positiv hele veien, og har visst om interessen fra Hull veldig lenge. Jeg var ganske sikker på at det ville gå i orden, men likevel. Tidligere klubb, ny klubb, agent og spiller. Det var mange underskrifter som skulle på den kontrakten. Det ble mye skanning, sending og styr, og man vet aldri. Det kan gå skeis med tiden, heldigvis gikk det i orden, sier landslagsprofilen.

Norsk lagkamerat

Etter at søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland er unnagjort, slutter trønderen seg til sin nye klubb. Der blir han lagkamerat med landslagskollega Adama Diomandé.

- Jeg ser på det som veldig positivt at det allerede er en nordmann i klubben. Jeg har snakket litt med Dio om Hull og fått veldig gode preferanser der, sier Henriksen.

Han er spent på hvordan den nye Premier League-tilværelsen blir.

- Nå er jeg i verdens beste liga og den ligaen med mest interesse. Det blir artig å se om jeg har nivået inne, og jeg gleder meg veldig til det som venter, sier 24-åringen.

Onsdagens privatlandskamp mot Hviterussland kunne han neppe spilt, selv om overgangssagaen var avsluttet.

- Jeg har vært syk et par dager, og det er fakta. Det var en skuffende opptreden, men alle som kan fotball vet at det er på søndag det gjelder. Da skal vi vise oss fra en helt annen side, sier Henriksen.

Ifølge nederlandske medier har AZ Alkmaar krevd en overgangssum på om lag 55 millioner kroner for den norske midtbanespilleren.