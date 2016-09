Lader opp med hvert sitt landslag: Valon får iallfall snakke med Veton

Veton og resten av Norges landslag måtte tåle krass kritikk etter den svake generalprøven, mens det er euforisk stemning i Kosovo før landets første kvalifiseringskamp noensinne. Mens Per-Mathias Høgmo måtte tåle medierefs for å stenge de to siste treningene for utenforstående, har Kosovo likevel valgt å gjøre seg helt utilgjengelig for mediene.

Valon og hans landslagskamerater lader opp til mandagens bortekamp mot Finland på finsk jord, med stengte treninger og ingen pressekonferanser.

- Jeg har daglig kontakt med Valon på telefon, og jeg snakket med ham tidligere i dag. Han har det fint i Finland. Han er blitt kjent med gruppa, sa Veton til NTB fredag.

- Det kommer sikkert til å bli mye positiv oppmerksomhet i Kosovo omkring kampen, men akkurat nå er de på en plass hvor mediene ikke slipper til, så de er litt utenfor det.

Også Bersant Celina, Avni Pepa og Herolind Shala, som alle har aldersbestemte landskamper for Norge, er med Kosovo-laget. Shala har også A-landskamper for Albania.

Beklaget

På en pressekonferanse før avreise fra Kosovo beklaget landslagssjef Albert Bunajki at han kom til å stenge mediene ute. Han sa at laget trenger ro til forberedelser og lovet å åpne dørene for pressen søndag. Da er laget på plass i Åbo, der kampen spilles dagen etter.

Valon Berisha og keeper og lagkaptein Samir Ujkani var også til stede på den pressekonferansen i Pristina. Valon er en av de mest profilerte spillerne som har sluttet på et annet landslag for å spille for Kosovo.

- Jeg tror vi kommer til å ha suksess, men vi må være tålmodige, for dette er bare begynnelsen, sa rogalendingen, som gjentok at det hadde vært et vanskelig valg.

Veton vil ikke si om han synes Kosovos isolering av landslaget er en god idé.

- Det har jeg ingen formening om. Profesjonelle fotballspillere er jo vant til mediene. Men de vil vel at det skal være litt teambuilding på leiren, så gutta blir kjent med hverandre. Det kan jo være lurt, sier han.

Revansj

Mindre isolert er det norske landslaget på sitt hotell i Sandvika sør for Oslo. Veton, som i motsetning til Valon valgte å spille videre for Norge, ser fram til søndagens kamp mot Tyskland.

- Jeg gleder meg veldig til den kampen. Gutta i Greuther Fürth har sagt at de håper jeg får spille, og at de skal se kampen, sier han.

- Jeg vil tro at tyskerne regner med å få en lett oppgave, men vi skal prøve å sørge for at det ikke blir slik. Først og fremst må vi gjøre en god defensiv jobb, og så må vi ta de mulighetene vi får offensivt.

Han er lysten på å vise at han og laget kan bedre enn det som ble vist mot Hviterussland.

- Det var en dårlig kamp av oss. Vi vil vise at vi kan bedre, sier han.