Mange var kritiske da United-stjernen ikke ble tatt av: Nå vil norsk lege ha videodømming på hodeskader

- For ofte de siste årene har vi sett spillere som fortsetter å spille til tross for hodeskader, for så å bli byttet ut kort tid etterpå når de viser tegn til hjernerystelse.

Sitatet er hentet fra en uttalelse fra den britiske hjerneskadeforeningen Headway og beskriver en bekymring som mange har hatt til profesjonell fotball gjennom årene.

Nye FIFA-regler

Senest forrige helg ble situasjonen igjen aktuell. Manchester Uniteds Anthony Martial fikk seg en skikkelig smell i hodet da han skallet med Watfords Daryll Janmaat under søndagens Premier League-kamp som United til slutt tapte.

Martial ble undersøkt av klubbens leger, før det ble bestemt at han skulle fortsette. Ti minutter senere ble Martial byttet av, tydelig preget etter sammenstøtet.

Nye FIFA-regler fra 2014 sier at det ved tvilstilfeller rundt hodeskader er klubbens lege som har det siste ordet om hvorvidt spilleren skal sendes utpå banen igjen.

- Det er som når du vrikker ankelen

Men idrettsleger tar nå til orde for at det ikke nødvendigvis er så risikabelt å sende spillere som har fått seg en trøkk i hodet, ut på banen igjen. Ian Beasley, tidligere sjefslege for det engelske fotballforbundet, sier til nyhetsbyrået AP at man ikke må dømme klubbene og deres leger for fort.

- Ting som skjer på banen kan være enkelt å se fra tribunene og på tv, men kan være vanskelig å se fra sidelinjen, sier Beasley, før han fortsetter:

- Det er som når du vrikker ankelen. Du ser hvordan det går, og innen to minutter vil de (som er skadet) putte hånda opp og si fra om at de ikke kan fortsette. Da har du ikke gjort noe mer skade, men da vet du hvordan situasjonen er.

- Hovedregelen er å være føre var

Beasley sier symptomene på hjernerystelse ikke nødvendigvis kan plukkes opp på banen. Legen kan stille sine spørsmål og de kan bli besvart korrekt, men ti minutter etterpå - kanskje timer - kan man kjenne at noe er galt, mener Beasley.

Thor Einar Andersen kjenner Beasley, og er ikke nødvendigvis uenig. Andersen er lege og medisinsk ansvarlig i Norges fotballforbund og professor ved Norges idrettshøgskolen, Senter for idrettsskadeforskning. Han har lenge forsket på hodeskader i idretten.

- Hovedregelen er at man bør være føre var. Er du i tvil om spilleren har fått hjernerystelse, bør han tas ut av banen. Hvis du likevel setter utpå en spiller, er det ikke dramatisk om det går noen minutter før han må gi seg. Men det beste er å ta de ut med en gang, mener Andersen

Videogjennomgang på hodeskader i fotball

I en blogg publisert hos British Journal of Sports Medicine tar han til orde for å innføre videodømming på hodeskader. Slik skal legen kunne se på en skjerm på indre bane hvordan skaden oppstod og enklere kunne bedømme om spilleren bør sendes ut på banen igjen, eventuelt bytte ut en spiller som allerede har blitt sendt innpå.

- Støtteapparatene har ofte mikrofon, slik at de kan kommunisere. Da kan en løpe ut og behandle spilleren, mens en annen står og ser video av hendelsen. Har man ikke mikrofon, kan legen gå inn etterpå og se video, og vurdere om man skal ta av spilleren, sier Andersen.

Andersen påpeker at dette kun gjelder profesjonell fotball hvor man har medisinsk kyndig personell til stede. Den norske professoren har luftet forslaget for FIFAs medisinske komité.

FIFA positive

- De synes dette er et positivt forslag. De har nettopp innført videodømming for dommere ved forseelser i straffefeltet og ved scoringer, og vil også se på muligheten for en videogjennomgang for lag-legene ved hodeskader.

I slutten av oktober reiser Andersen til Berlin for en internasjonal konferanse om hodeskader i idretten. Der vil verdens ledende eksperter innen idrettsmedisinsk hodeskadeforskning sammen med blant annet representanter fra FIFA, det internasjonale ishockeyforbundet, internasjonale skiforbundet og IOC møtes.

- Dette tas på alvor. Man skolerer legene i toppidretten i håndtering av hodeskader, slik at vi blir stadig bedre. Så gjenstår det å sørge for at det samme skjer i breddefotballen og i breddeidretten, sier Thor Einar Andersen.

PS: Anthony Martial skrev på sin Instagram-konto mandag at han følte seg meg mye bedre, og takket for støtten.