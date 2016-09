NFF får krass kritikk, men nekter å møte kritikerne til debatt

Onsdag ble det kjent at Påtalenemnda i Norges Fotballforbund (NFF) mener at det ikke er grunnlag for påtale mot tidligere generalsekretær Kjetil Siem, eller tilstrekkelig grunnlag for påtale mot tidligere fotballpresident Yngve Hallén.

Siem falt som ansatt generalsekretær ikke inn under NFFs straffebestemmelser, ifølge nemnda. Mot Hallén var det ikke tilstrekkelig grunnlag for påtale fordi forklaringene fra styremedlemmene sprikte såpass mye om hva som var de faktiske forhold i saken.

Undersøkelsene ble gjort etter at Josimar skrev om prosessen som førte til at NFF stemte på Alexander Ceferin som UEFA-president sist onsdag.

Fotballmagasinet hevder det lå en fotballpolitisk hestehandel bak de nordiske stemmene til Ceferin, og at en nordisk UEFA-visepresident og et mulig nordisk fotball-EM ble lovet i retur.

Ikke navngitte styremedlemmer hevdet at avgjørelsen om å drive lobbyvirksomhet for Ceferin ikke var forankret i NFFs styre.

Mener NFF nå mangler troverdighet

I pressemeldingen gjør NFF det klart at ingen i Påtalenemnda ønsker å gi noen ytterlige kommentarer til avgjørelsen eller vurderingene som er gjort.

Redaksjonsansvarlig i Josimar, Håvard Melnæs sier at Norges Fotballforbund har takket nei til å delta i debatter på NRKs Dagsnytt 18 og på TV2 både om stemmen til Ceferin og om Påtalenemndas avgjørelse.

Da Terje Svendsen ble valgt til fotballpresident i februar, var «nådeløs åpenhet» en av programerklæringene.

- Det at NFF ikke stiller i debatter er en helt bevisst mediestrategi. Det er ikke fordi de ikke kan, men fordi de ikke vil. Det er en stor forskjell mellom liv og lære, sier Mælnes.

Han viser til at et av argumentene til NFF for å stemme på Ceferin var nettopp at den inntil nylig ukjente sloveneren står for gjennomsiktighet og åpenhet. Han mener dette bare blir å flotte seg med fine ord om NFF ikke er villig til å møte kritikere i åpne debatter.

NFF ønsket ikke å delta i Dagsnytt 18 hverken onsdag, torsdag eller fredag sist uke.

- Uttalelsen til Terje Svendsen om «nådeløs åpenhet» har jo ingen troverdighet lenger, sier Melnæs.

NFF: - Vi måtte sette strek på et tidspunkt

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik skriver i en SMS til Aftenposten at NFF på det tidspunktet de ble invitert til debatt hadde svart på disse spørsmålene en rekke ganger til flere medier.

- Nemlig at et fremtidig EM til Norden aldri har vært tema for forbundsstyret, og følgelig at dette da heller ikke hadde innvirkning på hvem NFF stemte på i presidentvalget. Det har blitt fremsatt en rekke påstander og spekulasjoner basert på anonyme kilder, men ingen dokumentasjon. Det kan ikke fotballpresidenten forholde seg til, skriver han videre.

- På et tidspunkt måtte vi sette strek, og vi valgte på dette grunnlag å si nei til å stille i debatten. Det er viktig å få frem at presidenten var tilgjengelig for mediene i forbindelse med kongressen i Athen der han også svarte på spørsmål knyttet til dissepåstandene, skriver Haavik.

Manglende styrevedtak og ulike forklaringer

Påtalenemnda skriver i sin uttalelse at de i sine vurderinger hentet inn redegjørelser fra Siem, Hallén, samtlige av dagens styremedlemmer og ett tidligere styremedlem, pluss aktuelle styreprotokoller.

Siem har innrømmet at han drev lobbyvirksomhet for å få Ceferin til å stille, og sier dette var på oppdrag fra daværende president Hallén. Nemnda har ønsket å finne ut om dette var forankret i forbundsstyret, slik det skal være.

Den konkluderer med at det ikke foreligger noe styrevedtak eller klar fullmakt som bekrefter en slik instruks. Heller ikke at styret har gitt sin klare tilslutning til at generalsekretæren, eller presidenten, skulle arbeide eller ha en aktiv rolle for å sikre Ceferins kandidatur som UEFA president.

Nemnda sliter derimot mer med å slå fast om Hallén hadde orientert styret om arbeidet, og at det fremstår som uklart hva styret har konkludert rundt dette.

Det foreligger påfallende ulike gjengivelser av dette, fra de enkelte styremedlemmer. De fremlagte styreprotokoller kaster videre lite lys over spørsmålet, skriver nemnda.

Fordi forklaringene spriker såpass mye, og det ikke er gjort noe vedtak, skriver nemnda at den ikke kan utelukke at Hallén ble gitt det mandatet av styret som han hevder å ha fått.

Om Kjetil Siems rolle i arbeidet skriver nemnda at generalsekretærens arbeid omfatter i utgangspunktet ikke saker av uvanlig art eller stor betydning, uten etter fullmakt (delegert myndighet) fra styret. Aktivt arbeid for å finne en kandidat til et tungt internasjonalt verv som ny UEFA-president må betegnes som en sak av stor betydning.

Nemnda slår også fast at presidenten ikke alene kan instruere generalsekretæren i en slik sak, uten at dette er klart forankret i forbundsstyret.

NFF-styret lover bedre rutiner

Mette Christiansen, visepresident i NFF, sier at styret tar avgjørelsen i Påtalenemnda til etterretning. Hun tar selvkritikk på måten saken ble håndtert på i utgangspunktet.

- I denne saken har vi ikke protokollført noe, og det er heller ikke et styrevedtak. Den prosessen har ikke vært god nok, og det er vi ikke fornøyde med, sier hun til Aftenposten.

Hun står selv fast på at styret ble informert om at Hallén og flere nordiske presidenter ønsket at Ceferin skulle stille som presidentkandidat, og at dialogen ellers om dette svar mellom Siem og Hallén.

- Dette er ikke protokollført, og derfor er det ulike oppfatninger om det. Det har jeg respekt for, sier hun videre.

Christiansen sier videre at NFF-styret nå jobber for å få bedre rutiner.

- Vi er nå i gang med et prosjekt for å bli bedre, få et bedre styringsverktøy og klarere instrukser i organisasjonen.

