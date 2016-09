De nordiske fotballpresidentene var samlet i København for å møte nederlandske Michael van Praag og slovenske Aleksander Ceferin.

Svendsen mener begge er gode kandidater, men at de har veldig ulik profil.

- Han ene har sittet i UEFA-styret i åtte år og har erfaring fra innsiden (van Praag), mens den andre (Ceferin) er ny i UEFA, men har erfaring som forbundspresident, sier Svendsen til Aftenposten.

Her i Norge skjøt debatten før presidentvalget virkelig fart da fotballmagasinet Josimar hevdet at de nordiske landene har gått med på å stemme Ceferin i en hestehandel som skal gi et fremtidig fotball-EM i retur, pluss en visepresidentrolle i UEFA til svenske Karl-Erik Nilsson.

Anklagene er blitt avvist som oppspinn av de nordiske forbundene.

Van Praag reagerte tidligere i uken sterkt på påstandene, men Svendsen sier at Josimar-artikkelen ikke var tema i møtene torsdag.

Putins mann støtter Ceferin

Ceferin har fått uttalt støtte fra mange av de østeuropeiske landene, blant annet fra den russiske fotballpresidenten Vitaly Mutko. Mutko sitter også i Vladimir Putins regjering og i FIFA-styret.

Det er ingen overdrivelse å si at russerne har et meget frynsete rykte i idrettsverdenen om dagen, etter avsløringene om et statsstøttet dopingprogram og beskyldninger om urent spill i tildelingen av fotball-VM om to år.

Svendsen vil imidlertid ikke være med på at den russiske støtten til Ceferin nødvendigvis er et tegn på at man bør holde seg unna, og peker på to dimensjoner som preger mye av politikken i UEFA. Den ene er forholdet mellom store og små land, den andre er forholdet mellom øst og vest.

- Det at han har støtte fra Russland betyr jo ikke at han er enig med dem i alt.

- Du er ikke redd for at den russiske støtten gjør ham for tett knyttet til Mutko i oppkjøringen til VM?

- Det har jeg ikke noe grunnlag for å tro.

Reagerer på beskyldninger om bindinger

Ceferin sa etter møtet at han regner med søtte fra de nordiske landene, men at det gjenstår å se.

VG skriver at han ikke ønsket å ta avstand fra dobbeltrollen Mutko har i Russland, som sentral politiker både i staten og i fotballen. Så lenge FIFA godkjenner ordningen, vil ikke Ceferin protestere.

- Jeg prøver å være så positiv som mulig og tror alt blir bra. Om man er negativt innstilt, så er ikke det heldig. La oss se hva som skjer, sa Ceferin ifølge VG da han ble konfrontert med dette.

Han reagerer også på alle påstandene om at han har bindinger til både FIFA-presidenten og til russerne.

- Den ene dagen er jeg løpegutten til Platini. Den andre er jeg løpegutten til Infantino. Deretter brukes jeg av Russland, før Italia bruker meg dagen etter. Det virker å være vanskelig for folk å skjønne at en fyr fra Slovenia, som ofte forveksles med Slovakia, kan være uavhengig. Men det er jeg, sier han ifølge VG.

Maxim Sjemetov, Reuters / NTB scanpix

De små nasjonene oversees

Det som utvilsomt var et sentralt tema i møtene - og som taler til Ceferins store fordel når de nordiske stemmene skal avlegges - er de små nasjonenes rolle og innflytelse i europeisk fotball. Dette har vært en bekymring i de små, nordiske landene i mange år, og ble ytterligere aktualisert med endringene i Champions League-formatet UEFA nylig presenterte.

Flere plasser er fra 2018/19-sesongen satt av til klubber fra de store ligaene, mens lag fra de 43 minste medlemslandene (som de nordiske) nå kun har fem plasser å kjempe om.

- De nasjonale forbundene ble overhodet ikke hørt, og det ble iallfall ikke klubber fra de mindre landene. Styrebehandlingen i UEFA var heller ikke bra i den saken. Vi snakket om hvordan de vil endre reglene for åpenhet og saksbehandling, sier Svendsen.

Van Praags store problem

Van Praags utfordring i den nordiske stemmejakten er at han gjennom sin rolle som leder i UEFAs konkurransekomite har spilt en sentral rolle i dette arbeidet.

Etter møtet med de nordiske presidentene svarte han at de med endringene var med å forhindre en utbryterliga for de store klubbene i Europa, og at han var stolt over det. Truslene om dette har kommet med jevne mellomrom det siste tiåret.

- Jeg var med og satte rammene for det, men det endelige resultatet var jeg ikke med og forhandlet om, sier nederlenderen ifølge Jyllands-Posten.

NTB scanpix

Opptatt av godt styresett

Svendsen bemerker at på dette punktet var van Praag mer i forsvarsposisjon, mens Ceferin var mer kritisk til hvordan dette var blitt håndtert. Også klubbene i Slovenia lider under de nye reglene.

«Good governance» var ifølge fotballpresidenten et sentralt samtaleemne med kandidatene.

- De står for mye av det samme, men på det punktet vil jeg si at Ceferin er enda skarpere i kantene, sier Svendsen.

- Hva er det som taler til fordel for van Praag?

- Har lang erfaring innenfra og kjenner UEFA godt. Han er opptatt av fotballen og har god innsikt, sier Svendsen, som sier at han ikke har bestemt seg for hvilken innstilling han vil fremme for styret i NFF.