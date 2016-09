Ronaldo advarer lagkameratene: - Vi kan ikke være så svake

Den portugisiske superstjernen utlignet til 1-1 på et frispark i det 89. minutt, mens hjemvendte Álvaro Morata stanget inn vinnermålet langt inn i overtiden.

- Dette skal være en advarsel for oss. Vi kan ikke være så svake som vi var, for da vil motstanderen kjøre over oss. Sportings innsats var ingen overraskelse for meg, sier Ronaldo, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

31-åringen valgte å ikke feire utligningen mot sin tidligere klubb i Portugal.

- Jeg kunne ikke feire målet mitt. Sporting er klubben som gjorde meg til den jeg er, og jeg har for stor respekt for dem. Sporting vil alltid være i mitt hjerte, sier Ronaldo. (©NTB)