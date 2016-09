TV 2 om de gjenstående fotballrettighetene: - Vi kan ikke legge på prisen mer

Onsdagens kamp i ligacupen mellom Northampton og Manchester United i ligacupen var i utgangspunktet ikke veldig pirrende. Men med tre tap på rad for José Mourinho og hans menn, kjenner vi mange United-fans som gjerne ville sett hvordan laget håndterte situasjonen.

Men en drøy måned ut i den engelske fotballsesongen er det fremdeles bare Premier League-rettighetene som er solgt i Norge.

Det vakte sterke reaksjoner da TV 2 foran denne sesongen skrudde opp prisen for den engelske fotballpakken samtidig som innholdet ble dårligere. Ut forsvant FA-cupen, ligacupen og ligaene under Premier League, i første rekke Championship.

- Kan ikke be folk betale mer

TV 2 har innsett at prisen de mener de er nødt til å ta for å forsvare det rådyre kjøpet av Premier League-rettighetene er helt på grensen.

- Vi vil gjerne ha resten av den engelske fotballen slik vi hadde før, men det er et prisspørsmål. Vi kan ikke be folk betale mer nå , da er det bedre å være uten, forklarer rettighetsansvarlig Bjørn Taalesen i TV 2.

- Mistet dere mange abonnenter på grunn av prisøkning og bortfall av rettigheter?

- Det vil jeg ikke kommentere. Det er vel ikke så uvanlig at folk reagerer sterkt i starten, men at det roer seg etterhvert, sier Taalesen.

Discovery og Viasat svarer som prinsipp ikke på spørsmål om rettigheter før noe er klart.

- Det gjør vi aldri, sier sportsdirektør Jan Erik Aalbu til Aftenposten.

Discovery kjøpte rettighetene til Charity Shield-kampen mellom Leicester og Manchester United tidlig i august, men det ble med den ene kampen.

Jobbes fortsatt med rettighetene

Eirik Aaase står bak nettsiden Championship Norge og hadde aldri sett for seg at det skulle gå langt ut i september uten at noe har skjedd.

- Det verste er å gå i uvisse uten å vite om noen virkelig forhandler om disse rettighetene. Kanskje vi må vente helt til FA-cupen i januar før noen kjøper det, sier Aase.

Men Taalesen kan berolige Aase med at forhandlingene fremdeles pågår.

- Det har vært mange runder om det. Verdien ligger i FA-cupen, men hvor mange nye abonnenter får vi for for en runde der, sier Taalesen som kaller avstanden mellom TV 2 og rettighetshaverne som "et stykke".

- Og jo lenger utover i sesongen som dere avventer, så går prisen ned?

- Det er slett ikke sikkert. Det kan være rettighetshaverne med tanke på prisen ved senere anledninger velger å ta det tapet det er å ikke selge nå, sier han.

- Jeg skjønner jo at TV-selskapene gjør en vurdering om dette er lønnsomt. TV 2 brukte mye penger på Premier League, så jeg hadde vel egentlig et større håp til pengesterke Discovery, sier Eirik Aase som minner om den store interessen for flere av Championship-klubbene i Norge. Leeds er en av klubbene med flest medlemmer i den norske supporterklubben.

I mellomtiden er streaming fra utenlandske aktører eneste måten for disse å se sine klubber på. De fleste av disse driver i strid med opphavsretten.