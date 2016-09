To Serie A-kamper stanset etter kraftig regnvær

Kampene mellom Roma - Sampdoria og Genoa - Fiorentina i den italienske toppdivisjonen er stanset og utsatt på ubestemt tid. Årsaken er et kraftig regnskyll som la store deler av banene under vann.

TV-bilder viser at regnet ble liggende oppå banen, og det var ingen overraskelse at kampene ble stanset.

Like etter klokken 17 ble det bestemt at kampen mellom Roma og Sampdoria skulle starte igjen. Det virket som Roma hadde best av den ekstra lange pausen. Før kampavbruddet ledet Sampdoria 2-1, men da kampen ble avblåst en lang time etter planlagt, hadde hjemmelaget snudd kampen og vant 3-2.

NTB SCANPIX

En video fra AS Romas offisielle twitter-konto viser at også tunnelsystemet under hjemmebanen Olimpico i Roma ser mer ut som en elv enn en kjørebane.

Det sto 0-0 mellom Genoa og Fiorentina da kampen ble stoppet i det 28. minutt. Den sistnevnte kampen blir ikke startet igjen i dag.

Genoa ligger langs middelhavskysten nord i Italia, mens Roma ligger i midten av landet. Regnskyllet rammet ikke hele landet. I kampen mellom AC Milan og Udinese måtte man legge inn en vannpause på grunn av heten.