Tirsdag stiller Viking det beste laget har å by mot Kåsen på Kåsen, bare et par utspark fra Bryne stadion.

KÅSEN: – Vi har ypperlig samarbeid med Bryne, men for å få best mulig oppmerksomhet rundt en familiedag og et veldedig arrangement, var det naturlig å invitere Viking til nabolagsmøte. De mørkeblå var ikke vanskelige å be, sier Rune Kenneth Nygård, vikingpatrioten fra Sirevåg som leder Kåsens fotballavdeling.

Nygård har spilt i flere lokale klubber og ideen til en dag for familiene og et veldedig formål, fikk han på Vigrestad.