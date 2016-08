Egersund med tre sterke bortepoeng - snudde kampen mot Lørenskog

Lørenskog var det beste laget i nesten en omgang i hjemmekampen mot Egersund, men to kjappe scoringer før pause snudde kampen til rogalendingens fordel. Når de gulsvarte så fikk et tredje mål like etter at andre omgang var i gang ble det til slutt en komfortabel seier til tabelltreeren.

Lørenskog, som sårt trengte tre poeng for å ha kontakt med lagene over nedrykksstreken, kom som nevnt best i gang i kampen. Den første halvtimen spilte blåtrøyene til dels kjapp og fin angrepsfotball, og kom til flere brukbare avslutninger. Flere av dem havnet hårfint over tverrliggeren, før hjemmelaget tok ledelsen da rundt en halvtime var spilt. Egersunds keeper Oscar Larsson ga retur på et langskudd, men ballen havnet hos Omar Ghaouti som fra rundt tolv meters hold bredsidet ballen i mål.