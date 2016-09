Cavani og PSG rotet bort seieren mot Arsenal

PSG-Arsenal 1-1 (1-0):

Det tok bare 40 sekunder før uruguyaneren Edison Cavani headet PSG opp i 1-0 etter et strålende innlegg fra høyreback Serige Aurier. Det så lenge ut til å være nok til å avgjøre kampen, men etter 77 minutter kom utligningen. Mezut Øzil serverte Alex Iwobi som bommet fra ti meter, men returen satt Alexis Sanchez i mål.

- Jeg vet ikke hva som skjedde på det tidlige målet. Vi sov. Vi må endre inngangen til kampene våres i fremtiden. Vi må være sterke fra første til siste minutt og spille vår fotball. Det er vanskelig å starte kampen slik. Begge lag prøvde å spille fin fotball, og det var en god kamp. Vi er fornøyd med ett poeng i kveld, men vi ville ha tre. Det ble vanskelig etter den dårlige starten, sier Laurent Koscielny, Arsenal-forsvarer, i et Viasat-intervju.

PSG og stopper Maqrquinhos var bare cenitmere fra å avgjøre kampen på en corner på overtid, men ballen gikk like forbi hodet hans tre meter fra mål. Kampen endte dermed 1-1.

To røde kort

I tilleggstiden fikk både Oliver Giroud og Marco Veratti rødt kort. Begge hadde gult kort, før Giroud blokkerte Veratti og fikk gult kort for obstruksjon. Deretter prøvde italieneren å slenge beinet etter Arsenal-spissen. Før det unødvendige kortet hadde Veratti leverte en strålende kamp på midtbanen for Unai Emerys mannskap.

NTB Scanpix

- Kan skylde på Cavani

Verst følelse etter kampen vil likevel den 29 år gamle Cavani antageligvis ha. Til tross for at headingen på 1-0-målet var strålende. Dette var for øvrig parisernes raskeste mål i Mesterligaen noen gang. Etter dette ble det bare bom for Cavani. Han misbrukte fire store sjanser til å score, tre før Arsenals utligning og en etter.

- PSG var det klart beste laget. Veratti herjet på midten og Aurier stormet frem. PSG var klart mye bedre enn Arsenal. Arsenal var heldige som fikk med seg ett poeng. Hvis vi skal være litt tabloide, kan vi legge skylda på Edison Cavani for at Paris ikke vinner. Han bommer på fire "hundre-prosent-sjanser". Det har kjennetegnet Cavani litt, meldte Morten Langli i Viasats studio.

- Det er litt typisk. Den Cavani scorer på er den vanskeligste, hvor han går opp og header vakkert. På de store sjansene roter han med berøringene. Han har press når det ikke går på skinner i ligaen, fortsetter Langli.

- Heldig for Arsenal at Cavani ikke hadde skuddstøvlene på, men honnør til dem for å stå i kampen og ta sjansen deres, twitret Rio Ferdinand, tidligere Manchester United-spiller, etter kampen.

Iwobi nære på tampen

Etter 33 minutter rundet Cavani Arsenals burvokter David Ospina, men på utrolig vis klarte han å sette ballen til side for det tomme buret. To andre ganger bommet han alene med Ospina, mens den fjerde gangen klarte han ikke å stokke beina etter et bryst-nedtak foran Arsenal-målet.

På tampen holdt Arsenal og Iwobi å stjele med alle poengene hjem til London, men PSG-keeper Alphonse Areola reddet. For øvrig skapte Arsenal lite, spesielt før pause.

PSG har kommet dårlig i gang i serien, og står kun med syv poeng etter fire kamper. Det rekker foreløpig til syvendeplass for den regjerende seriemesteren.

I den andre kampen i gruppen spilte Basel og Ludogorets 1-1.