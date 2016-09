Champions League-kamp utsatt: Uværet stoppet Guardiola

MANCHESTER/OSLO: I timene før kampstart i Manchester åpnet himmelens sluser seg. Det regnet voldsomt i Manchester, det dannet seg overvann på Citys hjemmebane, og det var umulige spilleforhold. Bildene viste representanter fra UEFA, dommerstanden og klubbene inspisere banen godt beskyttet for regnet av paraplyer.

- Det skulle vært Pep Guardiolas første forsøk på å utrette mirakler med Manchester City i Europa. De eneste som utrettet mirakler i kveld i Manchester var værgudene, melder Lars Tjærnås, Aftenpostens mann på plass i Manchester.

Et kvarter før kampstart ble det bestemt at den første gruppespillkampen mellom Manchester City og Borussia Mönchengladbach måtte utsettes. Det er foreløpig ikke bestemt når kampen kan spilles.

BBC melder at uværet også har ført til problemer med transport til kampen. Det spekuleres i at kampen blir forsøkt spilt onsdag. Men det er ikke bekreftet.

"Tordenskrall hvert tiende sekund"

- Det var en dag for varmerekorder i England. I Manchester ble det målt 27 heite grader midt på dagen. Det var da. Så tårnet det seg opp lilla skyer fra vest, nærmere for hver halve time. Jeg hadde kort vei fra hotellet til Etihad, og dro heldigvis tidlig. Jeg hadde gledet meg enda litt mer enn normalt til fotballkamp. Manchester City- Borussia Mönchengladbach hadde på papiret det meste for å skape 90 minutters feiende fin fotball. Det var før skyene ble til regn. Ikke hvilket som helst regn. Dette var regnets regn, akkompagnert av lyn og tordenskrall hvert tiende sekund på det verste, rapporterer Tjærnås.

Han melder om komiske scener fra presserommet, der journalistene hadde "en slags uoffisiell landskamp i hvem som kunne riste mest vann ut av dyvåte klær".

- Det kunne enten bli en parodi- eller bli utsatt. All fornuft tilsa det siste, som det også ble. Det var like klokt som nødvendig, konkluderer vår mann fra Etihad.

Aftenposten kommer tilbake med mer.