Dansk kommentator: – Ståle Solbakken er Danmarks beste trener gjennom tidene

Onsdag kveld går Ståle Solbakken i gang med nok et Champions League-eventyr sammen med sitt FC København.

Dette blir hans fjerde gruppespill med det danske laget på ti år, og sesongen starter med et tøft borteoppgjør mot Porto.

- Vi kommer til å gå på banen med en tankegang om at vi skal score mål. Men vi vet også godt at vi møter et virkelig bra lag. På papiret er dette den klart vanskeligste av de seks kampene, sier Solbakken ifølge NTB.

- Et kunststykke

Men uansett hvordan det går onsdag kveld, har Ståle Solbakken lagt igjen et inntrykk som en av de største i dansk fotball. Troels Henriksen, sportsredaktør i Jylland-Posten, mener at nordmannen er den største treneren i Danmark gjennom alle tider.

«Noen vil si at Ståle Solbakken har fått resultater fordi han er trener for FC København, og det er riktig at Danmarks rikeste klubb har gitt ham forutsetninger som andre ikke har. Men det var et kunststykke at han, fra 2005 til 2011, utviklet et FC København fra å floppe i Europa til å være motoren som drev dansk klubbfotball til sin beste rangering i Europa noensinne» skriver Henriksen i en kommentar.

Han mener perioden etter oppholdet i Köln har vært enda vanskeligere. Henriksen beskriver en situasjon hvor vinnerkulturen var borte, og at spillere ikke fant motivasjonen til å prestere sitt beste.

- Ergrer meg at han aldri ble dansk landslagssjef

«Solbakken har til tider måtte være brutal, og jeg synes oppholdene i Köln og Wolverhampton har gjort ham hardere og mer kynisk.», skriver Henriksen.

På telefon fra Danmark forklarer Troels Henriksen hvordan Solbakken har gjort FCK til den klubben den er i dag.

- Først og fremst har han hatt mest penger å bruke. FCK brukte 127 millioner kroner på ett transfervindu. Det er det ingen andre klubber i Skandinavia som er i nærheten av, sier Henriksen.

- Samtidig har han vært en dyktig leder som har klart å få mye ut av spillerne sine. Han vet hvilke knapper han skal trykke på, og er en slu taktiker, sier Henriksen.

«Det ergrer meg at han aldri ble dansk landslagstrener (...) Etter VM i 2010 burde Morten Olsen vært stoppet etter ti år som landslagssjef, og Solbakken burde blitt ansatt. Hadde DBU vært litt snarrådig kunne de fått ham, skriver Henriksen, som legger til at han tror Åge Hareide fortsetter etter den inneværende VM-kvalifiseringen.

Henriksen forklarer at han har fått en god del reaksjoner etter at han har lansert en nordmann som tidenes beste danske trener.

- På Twitter har det vært en del som mener at jeg må være gal. Men Ståle er en personlighet i seg selv, og er provoserende for mange. Det samme er FCK. Så når folk leser dette er det mange som blir provosert, sier Henriksen.

Solbakken gikk i 2014 over fra en trenerrolle til å overta rollen som sportsdirektør midlertidig etter Carsten V. Jensen. Senere har den blitt gjort permanent, og Solbakken styrer det meste av det som foregår i den danske hovedstadsklubben.

- Vi ligger langt foran de øvrige skandinaviske lagene

Nordmannen sier i et intervju med danske Tipsbladet at han ser stor forskjell på FC København i 2006, og den klubben han nå styrer.

- Det første laget var et ur-skandinavisk lag. Det var stabilt og vi var gode defensivt. Laget i 2010/2011 kunne slå alle, og det var kun vinterpausen som gjorde at vi ikke kom lenger i Champions League (røk i åttedelsfinalen mot Chelsea). Årets lag er det nest mest spennende, sier Solbakken.

Han sier den største forskjellen er forventningene, og sier presset er forandret totalt etter fire gruppespill på ti år.

- Det er godkjent. Vi har kun hatt ett år uten europeisk fotball i den perioden. Det er det svært få lag som har fått til. Ser man på de siste ti år ligger vi langt foran de øvrige skandinaviske lagene med tanke på det internasjonale, sier Solbakken.

Allerede tjent 110 mill

Å ta seg til gruppespill i Champions League er en gullgruve av de sjeldne i fotballen, og for Solbakken og FCK er nok nettbanken allerede et godt sted å titte innom.

Ifølge danske BT har man allerede tjent 109 millioner danske kroner ved å komme seg til gruppespillet. Skulle de slå Porto vil 11 nye millioner tikke inn på konto.

FCK er i tillegg til Porto i samme gruppe som Club Brugge og Leicester. Henriksen i Jyllands-Posten tror Solbakkens lag har like stor sjanse til å gå videre denne sesongen som da de sist gjorde det i 2010/2011.

- De kunne ikke fått en bedre trekning. Skal de gå videre fra gruppespillet er det i år som er året.