De leder ligaen. Men Guardiola mener fortsatt at de må bli bedre på alt

MANCHESTER: - Nei, jeg tok ikke en drink med Jose etter kampen på lørdag.

Mannen som sitter tre meter foran meg blir enda mørkere i øynene enn han er fra før. Jeg tar meg selv i å undres om han skal gå totalt i vranglås allerede etter dagens første spørsmål. Josep "Pep" Guardiola er ikke kjent for å trives med spørsmål som ikke handler om fotball.

Det ville vært leit om pressekonferansen fikk en tidlig og brå slutt. Det har nemlig vært krevende å komme inn. Manchester Citys eventyrlige akademi voktes trolig strengere enn kronjuvelene, og vi har måttet passere tre ulike scanninger og sikkerhetssjekker for å få plass i det lyseblå auditoriet.

Heldigvis reddes vi av at neste spørsmål handler om tirsdagens motstander, Borussia Mönchengladbach.

45-åringen har rykte på seg for å være ekstrem på å kartlegge motstandere. Han sa selv foran en treningskamp mot Vålerenga for noen år siden at han hadde sett dem i fire kamper. Han har selvsagt total kontroll på samtlige spillere hos tyskerne, og bruker nærmere to minutter på å ramse opp deres styrker.

En av Zlatans mange spissformuleringer om Guardiola er den om at der Mourinho lyser opp et rom, drar Pep ned gardinen. Det virker rett og slett som en veritable skivebom der han sitter.

Han ser ut som han er 25 år, kledd i brun genser og blå jeans ville det sett helt naturlig ut at det var en spiller som satt der. Han fester blikket på den som stiller neste spørsmål. Det handler om keeper Claudio Bravos innsats mot Manchester United.

- Hør her, jeg kan si allerede her og nå at både Bravo og alle andre spillerne våre kommer til å gjøre feil. Det tilgir jeg dem. Det eneste jeg ikke tilgir er mangel på innsats- eller at de ikke våger.

Reuters

Auditoriet vi sitter i har utsikt mot stadion der U 21-laget spiller sine hjemmekamper på et dekke uten et eneste lite sår. Guardiola titter litt drømmende ut mens han tenker over spørsmålet om hvorfor engelske klubber har gjort det svakt i Europa de siste årene.

- Spør meg om to måneder. Jeg vet ærlig talt ikke. Når jeg sitter og ser mange av de andre lagene kan jeg ikke forstå det. Det er så mange gode lag her at jeg rett og slett ikke har noe godt svar- nå.

- Er det umulig å vinne bade Premier League og Champions League fordi Premier League er så tøff?

Spørsmålet kommer, selvsagt, fra en engelsk journalist. De blir sjelden ferdige med å hevde at deres egen liga er så mye tøffere enn andres. Svaret blir da også litt avmålt.

- Nei. Chelsea og Manchester United har vunnet begge deler tett på hverandre, så de har bevist at det ikke er umulig.

Han er litt hes i stemmen og hoster litt anstrengt. Det glemmer han da neste spørsmål, fra min sidemann, handler om fag.

- Vil du gå på akkord med din egen stil for å vinne Champions League?

Smilet som lyser opp hele mannen foran meg vitner om at han elsker akkurat dette.

- Så du tror jeg er en romantiker? Jeg er ingen romantiker! Jeg spiller min form for fotball av en grunn, at jeg tror det er den som gir størst sjanser til å vinne. Derfor vil jeg at vi spiller sånn enten det handler om CL, PL, FA Cup eller Carling Cup. Det er grunnen til at jeg spiller som vi gjør, ikke noe annet.

Ny kraftig hostekule, og pressesjefen ved siden av ser litt engstelig på den egentlige sjefen. Men han er varm nå, klar for neste spørsmål.

- Hva må dere forbedre?

- Alt! Han tar en pause og lar blikket vandre.

- Jeg kan si til publikum her i salen og til våre supportere at spiller vi som vi har gjort til nå vinner vi ikke Premier League. Vi må forbedre oss på alt. Se på Tottenham og Liverpool for eksempel, der Pocchetino og Klopp har fått tid med lagene sine. De er ekstremt tydelige gjennom 90 minutter. Det er ikke vi ennå.

Det er tid for spørsmål på tysk. Det handler om ettermælet i Bayern, om at de ikke vant CL og om han føler det som en skamplett. Han rister energisk på det glattbarberte hodet.

- Det gjør jeg ikke. Vi vant for mange pokaler til det.

- Kan du vinne med Manchester City?

- Hvis jeg vinner allerede denne sesongen så må jeg være en veldig god trener.

Ansiktet sprekker opp i et stort glis. Det er vanskelig å si om han mener det eller ei. Det er ikke vanskelig å vite om han mener det neste svaret.

-Hvem er verdens beste spiller?

- Messi!

-Etter det?

- Messi, det er alt jeg kan si.

Pressesejefen er utålmodig. De mange TV-stasjonene skal ha sitt i etterkant av den felles seansen. Det er tid for et siste spørsmål. Det er ikke et blinkskudd.

- Hva tenker du om at Mourinho var misfornøyd med dommeren etter kampen lørdag?

- Jeg snakker ikke om dommeren. Jeg har gjort det en gang på syv år. Jeg gjør det ikke igjen.

Dagens siste hosteanfall runder av en seanse med mannen som allerede har vunnet hjertene til supportene hos Manchester City, og hos mange av de som kun heier på fotball generelt.