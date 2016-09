Her havner supporterne i bråk med sikkerhetsvaktene

Legia Warzawa - Borussia Dortmund 0-6

De tyske gjestene fra Dortmund vartet opp med festfotball onsdag kveld, men oppgjøret i den polske hovedstaden vil også huskes for stygge bilder fra tribunene.

Maskerte tilskuere laget opptøyer på Stadion Miejski på stillingen 0-3. Bråket endte blant annet med at en av sikkerhetsvaktene ble slått til, mens en annen ble sparket. Det blir også kastet et skjold i retning av vaktene, som til slutt svarte med en form for spray mot pøblene.

Etter hvert kan man se at bråkmakerne trekker seg tilbake vekk fra setene og inn i gangene på arenaen.

Hendelsen kan du se øverst i saken.

Oppgjøret endte med en lekende lett 6-0-seier til Borussia Dortmund. Mario Götze sendte gjestene i ledelsen allerede etter syv minutter. Etter 15 minutter doblet Sokratis Papastathopoulos ledelsen, før tidligere Barcelona-spiller Marc Bartra økte til 3-0 bare minutter senere.

Raphaël Guerreiro, Gonzalo Castro og Pierre-Emerick Aubameyang sørget for de øvrige scoringene i kampen.

Henning Berg har tidligere vært trener for den polske storklubben.

Saken oppdateres