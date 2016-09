32 lag. 111 kamper. Nær en milliard kroner i premiepenger til vinneren av finalen i Cardiff 3. juni.

Så er vi gang igjen med fotballens viktigste klubbturnering, Champions League, i utgave nummer 25 etter at den erstattet Serievinnercupen sommeren 1992.

Større, rikere og bedre for hvert år. Men mer spennende? Nei, ikke før gruppespillet er unnagjort og dramatikken kan starte i utslagsrundene på vårparten.

Pengene rår mer enn noensinne, TV-inntekter og markedsavtaler har aldri vært større, og de største klubbene i Europa styrker seg for hver eneste Champions League-sesong.

Med noen få unntak er det blitt de samme lagene som er med i utslagsrundene, som gjør det hele mer forutsigbart. Samtidig betyr det at de rikere blir enda rikere og sørger for et enda større klasseskille i internasjonal fotball.

Fra 2018 er Spania, England, Tyskland og Italia garantert fire lag hver i turneringen. Veien for lag fra små nasjoner blir betydelig lengre.

Real Madrid vant Champions League i mai. Totalt tjente "Galacticos" 94 millioner Euro, 870 millioner norske kroner, på CL-sesongen som ble avsluttet med seier på straffesparkkonkurranse mot Atlético Madrid på San Siro.

Vi brukte tre minutter på å plukke ut de 16 vi tror går videre til åttedelsfinalene i februar og mars (se vurderingen nederst i saken).

Det vil overraske meg om det blir bom på flere enn to eller tre lag.

Som forrige sesong, og sesongen før der, tror vi igjen på spansk dominans. Og at Real Madrid blir de første som forsvarer en Champions League-triumf.

Her er det vi mener er de 10 beste lagene i Champions League denne sesongen:

1: Real Madrid

Har vunnet Champions League to av de tre siste årene. Totalt har den spanske hovedstadsklubben vunnet den gjeveste Europa-cupen hele 11 ganger, og i år tror vi Real Madrid skriver fotballhistorie: Ingen lag har tidligere klart å forsvare en Champions League-triumf. Etter at Zinédine Zidane tok over som lagets sjef etter Rafael Benitez midtveis i fjorårssesongen, har Real Madrid surfet på en medgangsbølge. Sist sesong ble avsluttet med 12 seire på rad i la Liga, de var til slutt kun ett poeng bak seriemester Barcelona. Real Madrid vant Champions League et par uker senere. De imponerte ikke veldig, og på veien til triumfen hadde "Galacticos" flyt med trekningen. Real Madrid ser mer solide ut nå, Champions League-seieren har gitt trygghet, og ikke minst sprer vinnerskallen Zidane selvtillit. Álvaro Morata (Juventus) tilbake betyr at de tre stjernene på topp får mer avlastning.

2: Barcelona

Vant både La Liga og Copa del Rey sist sesong. Men Champions League endte med tap for Atlético Madrid i kvartfinalen. Barcelona har et knallsterkt lag som skal forsøke å rive Real Madrid ned fra Europa-tronen. Det er større bredde i laget denne sesongen og katalanerne er nok sultne på å revansjere sist sesongs "tidlige" CL-exit. Har fra før verdens beste troika på topp med Messi/Suarez/Neymar, og laget er nå forsterket med spennende spillere som Paco Alcácer (Valencia), Denis Suárez (Villarreal), André Gomes (Valencia) og Samuel Umtiti (Lyon). Alcácer kan avlaste de tre på topp, Suarez og Gomes gjør at Luis Enrique nå har mange valg på midtbanen. Midtstopper Umtiti spilte de tre siste kampene for EM-finalist Frankrike. Barcelona blir definitivt å regne med helt inn. Men trener Luis Enrique har ikke den samme auraen som Zidane i Real Madrid.

3: Bayern München

Fra Pep Guardiola til Carlo Ancelotti. Fra ballbesittelse til mer direkte fotball. I tre strake sesonger ble Bayern München slått ut av Champions League i semifinalene under Guardiola. Det kan ha gjort noe med sulten i en klubb der det ikke er nok å vinne hjemlig serie og cup. Med Guardiola ut og Carlo Ancelotti inn, er tyskerne tilbake i en slags angrepsposisjon. Ancelotti kan Champions League, han har vunnet den turneringen tre ganger og er en mester i å bygge opp nettopp det – mesterlag. Han rår over en kjempegod stall som i sommer ble forsterket med Mats Hummels og den portugisiske EM-kometen Renato Sanchez. Det blir viktig å holde forsvarssjef Jérôme Boateng, som var ute en lang periode sist sesong, skadefri.

4: Juventus

Torino-klubben solgte i sommer midtbanestjernen Paul Pogba til Manchester United for 1 milliard kroner. Juventus brukte pengene til å forsterke laget. Superspissen Gonzalo Higuaín bøtter inn mål uansett hvor han spiller. Fra sommeren 2007 til Juve-overgangen i sommer hadde 28-åringen et målsnitt på 0,6 for Argentina, Real Madrid og Napoli. Den forrige var den beste med 36 mål på 35 kamper i Serie A, dermed slettet han ligaens 66 år gamle målrekord. Juventus har også hentet gode spillere i Dani Alves (Barcelona), Miralem Pjanic (Roma) og Medhi Benatia (Bayern München). "Den gamle dame" spilte CL-finale for to år siden og hadde Bayern München på "gaffelen" i åttendedelsfinalen sist vinter. Italienerne blir å regne med i år.

5: Atlético Madrid

Arbeiderklasseklubben fra den spanske hovedstaden har kun en fjerdedel av budsjettene til Real Madrid og Barcelona, men de nekter å gi de to storklubbene i toppen fred. De biter seg fast hver eneste sesong med ekstrem innsats, vinnervilje og tydelig spillestil som fremste våpen. Diego Simeone og hans menn har spilt seg til to Champions League-finaler de tre siste sesongene, begge tapte de mot byrival Real Madrid, og spørsmålet nå er om de har krefter til å mobilisere en tredje gang? Eller har litt av luften gått ut etter to marginale og bitre finaletap? Laget fra sist sesong er i hvert fall intakt, og de har forsterket med meget spennende Kevin Gamerio (Sevilla) og Nico Gaitan (Benfica).

6: Manchester City

Europa var lenge et mareritt for City, men sist sesong brøt de en barrière ved å spille seg til Champions League-semifinale, selv om det endte med tap mot Real Madrid. Nå er bøtteløfteren og vinnerskallen Pep Guardiola på plass, og det gir forsterket tro på at City kan etablere seg i Europa-toppen. City hadde en av de beste troppene i England sist sesong og sommeren er brukt til å forsterke med Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund, snart tilbake fra skade), Leroy Sané (Schalke), John Stones (Everton), Nolito (Celta Vigo) og Gabriel Jesus (Palmeiras, kommer i januar). City ser solide ut i England, men hvor godt kan de slå fra seg mot de beste i Europa?

7: Paris Saint-Germain

Zlatan Ibrahimovic er borte og dermed mister franskmennene både spisskompetanse og en vinner. Det blir et tomrom uten supersvensken og det fylles ikke over natten. Trolig blir det et steg ned for PSG, som blir en outsider i årets turnering. Men selv uten Zlatan, og David Luiz som dro tilbake til Chelsea, har PSG mye kvalitet i laget. Angel Di Maria er fortsatt der, det samme er Marco Verratti og Edinson Cavani. Signeringene Hatem Ben Arfa (Nice) og Grzegorz Krychowiak (Sevilla) er spennende. Det er også trener Unai Emery som ledet Sevilla til tre strake Europa League-titler.

8: Borussia Dortmund

Kommer neppe til å vinne Champions League, men finalisten fra 2013 vil skape bryderi for mange. Dortmund var gode i Bundesliga i fjor, men har mistet bærebjelkene Mats Hummels, Ilkay Gündogan og Henrikh Mkhitaryan i sommer. Trener Thomas Tuchel bygger nytt, kanskje til en ny storhetsperiode, og forsterkningene Mario Götze (Bayern München), André Schürrle (Wolfsburg), Raphaël Guerreiro (Lorient) og Ousmane Dembele (Rennes) virker spennende.

9: Arsenal

Det er 10 år siden Arsenal tapte finalen for Barcelona i Paris, og hvert eneste år etter det har London-klubben gått videre fra gruppespillet: 1 gang til semifinalen, 2 ganger til kvartfinalen, og hele 7 ganger til åttedelsfinale (har endt der de siste seks årene). Arsenal har havnet i en overkommelig gruppe og går helt sikkert videre i år også. Spørsmålet er om de makter å nå en kvartfinale. Som alltid klager Arsenal-supporterne over manager Arsène Wengers manglende hell på overgangsmarkedet. Men de har fått midtbanemannen Granit Xhaka. Han er en betydelig forsterkning.

10: Sevilla

Ble slått ut i gruppespillet i Champions League sist sesong, men har vunnet Europa League de tre siste årene. Og det er en stor prestasjon. Suksesstrener Unai Emery har dratt til PSG, han er erstattet av den knallharde argentineren Jorge Sampaoli, som blant annet ledet Chile til Copa America-triumf. Betydelige utskiftninger i spillerstallen, men bør avansere fra gruppespillet.

Disse tror vi går videre fra gruppespillet:

GRUPPE A:

Paris Saint-Germain, Arsenal, Basel, Ludogorets.

Vurdering: PSG har mistet Zlatan og David Luiz, men har likevel så mye kvalitet at de skal avansere. Arsenal? De har kommet seg videre til åttedelsfinalen de siste seks sesongene og gjør det igjen.

Videre: PSG og Arsenal

GRUPPE B:

Benfica, Napoli, Dynamo Kiev, Besiktas

Vurdering: Åpen gruppe der alle lag har en fair sjanse til å bli blant de to beste, men alle fire kan også ende sist. Benfica kom helt til kvartfinalen sist sesong, hvor Bayern München ble for sterke, og er gruppefavoritt.

Videre: Benfica og Napoli

GRUPPE C:

Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, Celtic

Vurdering: Gruppe C er kanskje det nærmeste vi kommer dødens gruppe. Barcelona og Manchester City favoritter til avansement, men Borussia Mönchengladbach kan være i stand til å gi City kamp om annenplassen.

Videre: Barcelona og Manchester City

GRUPPE D:

Bayern München, Atlético Madrid, PSV, Rostov

Vurdering: Med all mulig respekt for PSV Eindhoven (slått ut av Atlético Madrid i åttedelsfinalen på straffer sist sesong) og Rostov. Dette kan ikke Bayern München og Atlético Madrid rote bort.

Videre: Bayern München og Atlético Madrid

GRUPPE E:

CSKA Moskva, Bayer Leverkusen, Tottenham, Monaco

Vurdering: Jevn gruppe der mye kan skje. Bayer Leverkusen var ett mål fra avansement forrige sesong, avanserte til åttedelsfinalen de to sesongene før der igjen, og får vårt favorittstempel. Tottenham er spennende, men som i sesonginnledningen for ett år siden har de sett smårustne ut.

Videre: Bayer Leverkusen og Tottenham

GRUPPE F:

Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lisboa, Legia Warszawa

Vurdering: Dette skal normalt være rimelig grei skuring for Real Madrid og Borussia Dortmund. De to lagene er åpenbart mye bedre enn de to siste.

Videre: Real Madrid og Borussia Dortmund

GRUPPE G:

Leicester, Porto, Club Brügge, FC København

Vurdering: Kanskje den mest åpne gruppen. Porto er favoritt foran den regjerende Premier League-mester Leicester. Men her er det muligheter for Ståle Solbakkens FCK. Med flyt kan det bli dansk avansement.

Videre: Leicester og Porto

GRUPPE H:

Juventus, Sevilla, Lyon, Dinamo Zagreb

Vurdering: Juventus og Sevilla skal normalt være så mye bedre enn de to andre at det ikke skal være tvil om avansementet.

Videre: Juventus og Sevilla