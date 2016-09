Solbakken: – Porto borte klart vanskeligst

Onsdag kveld er de danske seriemestrene på plass i Portugal. Møtet med Porto beskrives av manager Solbakken som den aller tøffeste.

– Vi kommer til å gå på banen med en tankegang om at vi skal score mål. Men vi vet også godt at vi møter et virkelig bra lag. På papiret er dette den klart vanskeligste av de seks kampene, sier Solbakken til bold.dk.

Leicester og Club Brugge er de to andre lagene i FCKs mesterligagruppe.

Dette laget tror vi vinner Champions League i år: Mer jubel for rikingene

– Travelt

FCK-back Peter Ankersen ligger an til å starte kampen mot Porto. 25-åringen har ikke spilt på dette nivået før.

– Det er mulig at jeg får det litt travelt. Det er noen dyktige spillere vi skal møte, som selvfølgelig er på et litt høyere nivå enn det vi møter til daglig. Det gjelder å være fokusert og konsentrert. Jeg tror jeg skal klare å løse min oppgave, sier tidligere Rosenborg-spiller Ankersen til det danske nettstedet.

Ankersen har god tro på avansement fra gruppen.

– Vi vet at vi er veldig sterke på hjemmebane. Men hvis vi skal videre, må vi også hente noe på fremmed gress. Det er ingen enkle kamper i Champions League – alle har fortjent å være her, svarer han.

Lite spilletid

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli har bekreftet at han er inne i sin siste sesong for FCK. Neste sommer reiser han hjem til Norge. Da venter trolig spill i Tromsø, men det er ikke avklart.

Denne høsten har foreløpig gitt lite spilletid for nordmannen: Bare én gang har han figurert på backen i hjemlig serie. Da markerte han seg riktignok med en målgivende pasning.

I kvalifiseringskampene til mesterligaen har han vært å se på benken – det blir sannsynligvis også tilfellet onsdag kveld. (©NTB)