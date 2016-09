Viasat kutter antall gratiskamper fra Champions League

Tirsdag sparkes Champions League i gang igjen, og som vanlig har vært i mange år er det Viasat som sitter på rettighetene til Europas gjeveste klubbturnering.

Før jul er det gruppespillet som er i fokus, og kampene spilles tirsdag og onsdag de ukene det er Champions League.

Kutter gratiskamp

Nytt fra i fjor er at du kun får én kamp på gratiskanalen Viasat 4. Det vanlige har vært at Viasat har valgt seg ut en kamp tirsdag og en kamp onsdag som har gått på kanalen som ligger inne i grunnpakken til din tv-distributør. Nå kutter man det til én kamp hver tirsdag.

Det samme ble gjort under kvartfinalene forrige sesong.

- Slik vil det også være ved oppstart av denne sesongen. Vi styrker med dette vårt premiumprodukt på Viasat Sport og Viaplay. Sportsrettigheter blir stadig dyrere og vi må finne nye måter å kapitalisere på rettighetene vi har, sier sportsjef i MTG, Stian Kleppo, i en pressemelding.

Skal man kunne se videre utover den ene kampen, må man betale for å få tilgang til Viasats premium-kanaler, eventuelt betale for et abonnement på nettjenesten Viaplay.

- Cavani kan skade oss

Barcelona-Celtic vises på Viasat 4 kommende tirsdag.

Fortsatt vil kjente Viasat-navn som Roar Stokke, Jan Åge Fjørtoft, Rune Bratseth og Morten Langli bli å se på skjermen under sendingene fra Champions League.

Den store kampen denne runden er PSGs møte med Arsenal. Før kampen sier Arsenal-spiss Olivier Giroud at det er spesielt én mann man bør se opp for hos franskmennene.

– Ibrahimovic hadde en veldig god sesong, og det blir viktig at noen tar over for ham. Hvis Cavani har en god kveld, kan han skade oss. Særlig skuddfoten hans er farlig, mener Arsenals franske landslagsspiss, ifølge NTB.