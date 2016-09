Glimt knuste fjorårsfinalisten og lekte seg til semifinale

Bodø/Glimt 4-0 Sarpsborg 08

Dermed blir det ingen reprise av fjorårets cupfinaleopplevelse for Sarpsborg. Glimt har på sin side fortsatt muligheten til å feire klubbens 100-årsjubileum med en real fotballfest på Ullevaal stadion 20. november.

Det skal Bodø-klubbens russiske spiss ha sin del av æren for. Ti dager etter at han ble matchvinner på bortebane mot Sarpsborg i serien, skapte Manzon igjen mye problemer for Østfold-klubbens forsvarsrekke.

20-åringen var kvartfinalens store spiller.

Smalt fra start

Mindre enn fem minutter var spilt på Aspmyra onsdag da Glimt-spissen satte fyr på kampen. Ole Jørgen Halvorsen stormet rundt på høyrekanten og slo ballen langs gresset inn foran mål. Der dukket Manzon opp og bredsidet inn ledermålet.

Bedre kunne kvartfinalen knapt ha startet for hjemmelaget. Sarpsborg-spillerne fikk på sin side en kalddusj det skulle vise seg å være vanskelig å reise seg fra.

Jonas Lindberg var riktignok svært nær ved å utligne da han fikk sjansen på frispark midt i første omgang. Forsøket var meget godt, men ballen smalt i tverrliggeren bak Glimt-keeper Simon Thomas.

Neste store sjanse var signert hjemmelagets Trond Olsen. Åtte minutter før pause fikk han sjansen alene med Sarpsborg-keeper Arild Østbø, men den svake avslutningen gikk høyt over.

Manzon-dobbel

Langt mer effektiv var spisskollega Manzon. To minutter før pause ble han frispilt og fikk tid og rom alene med keeper. Russerens avslutning var iskald, og plutselig hadde Sarpsborg-trener Geir Bakke ekstra mye å tenke på foran de 45 siste minuttene.

Bakke gjorde et midtbanebytte allerede i pausen og forsøkte å ta grep for å snu kampen, men lyktes ikke med det. Snaut kvarteret før slutt punkterte Patrick Berg kampen med en vakker scoring til 3-0, og på overtid gjorde Joachim Osvold ydmykelsen komplett med 4-0.

Bodø/Glimt kontrollerte inn avansementet til semifinalen og kan bli cupmester for første gang siden 1993.

Sist klubben var i cupfinale var i 2003. Da ble det tap for Rosenborg etter ekstraomganger.