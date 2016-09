Neste år spilles cupfinalen i desember

Forbundsstyret har vedtatt terminlisten for menn i 2017. Seriestart er lørdag 1. april, altså omtrent rundt de tider det pleier.

Cupfinalen, derimot, spilles søndag 3. desember - som er første søndag i advent.

- Den legges dit fordi det er et ønske om å strekke sesongen. Sesonglengden vil bli omtrent like lang som de lagene vi konkurrerer med ute i Europa. Det er i tillegg en internasjonal periode i november, og én serierunde etter den er litt dumt. Da sparer vi to runder til etter den perioden, og konsekvensen er at cupfinalen blir 3. desember, sier Nils Fisketjønn, som er leder i NFFs konkurranseavdeling, til Aftenposten.

Vinter i anmarsj

Cupfinalen i år spilles 20. november. Neste år flyttes den altså to uker. Vinteren er i full anmarsj, men Fisketjønn bedyrer at det ikke er et problem.

- Det er grundig diskutert, og banemessig blir det ikke et problem. Rosenborg har tidligere spilt Champions League til langt ute i desember, og banekvaliteten på Ullevaal tilsier at det skal gå bra, sier Fisketjønn til Aftenposten.

Men grunnen til at det spilles så sent, er altså at den norske sesongen skal bli omtrent like lang som i andre europeiske land.

- Kan dette som en konsekvens kan gi oss bedre resultater i Europa?

- Over tid kan det kanskje gi oss bedre resulater internasjonalt. Spillerne får jo ikke like lang ferie, for eksempel, sier Fisketjønn.

- Balanserer godt

I tillegg til neste sesong, har Forbundsstyret også satt ned start- og sluttdato for sesongene de fem årene etter.

- Terminlisten balanserer godt ut behovet for både å ta markedsmessige og sportslige hensyn. Klubbenes ønsker er blitt godt ivaretatt, sier sportsdirektør i Norsk Toppfotball, Jo Bergsvand i en pressemelding.