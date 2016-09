RBK videre i cupen etter høydramatisk kvartfinale

TROMSØ: Det måtte straffesparkkonkurranse til for å avgjøre kvartfinalen mellom Tromsø og Rosenborg. Til slutt var det Mushaga Bakenga som sørget for at Rosenborg er videre til semifinalen.

Begge lag gikk ut på banen med stor vilje til å angripe. Som det skal være i en kvartfinale i cupen var det nerve fra start foran et nesten fullsatt Alfheim stadion.

Første omgang var temmelig jevnspilt, med et lite overtak til Rosenborg. Den første antydningen til RBK-sjanse kom etter tre minutter. Pål André Helland dro seg fri på kanten, men skuddet endte relativt ufarlig til side for Tromsøs mål.

To sjanser før pause

Da ni minutter var spilt, skjøt Helland rett i muren da Rosenborg fikk frispark fra gunstig posisjon. Tromsø føk i angrep og Runar Espejord kom til en brukbar sjanse som ble reddet av RBK-keeper Adam Larsen Kwarasey. Tromsø fikk frispark like etterpå. Ballen endte i feltet hos Thomas Lehne Olsen, som avsluttet på et slags volleyspark. Skuddet gikk utenfor Rosenborgs mål.

Den første virkelig store målsjansen kom etter 29 minutters spill. Mike Jensen slo inn et hjørnespark, hvorpå ballen rullet gjennom hele feltet. Tore Reginiussen fikk en fot på den, men klarte ikke å sette den inn bak Tromsø-keeper Filip Loncaric.

Etter 33 minutter kom kampens andre store mulighet, også den til Rosenborg. Helland ble spilt fri av Jensen og kom alene med keeper. Skuddet ble reddet av Loncaric.

Knallscoring

Det var dermed målløst til pause etter en omgang som var fartsfylt og spennende. Tromsø kom ikke til noen store målsjanser i de første 45.

Etter hvilen var det derimot vertene som kom sterkest i gang. Seks minutter var spilt da Tromsø kom til sin første kjempesjanse. Den kom etter et frispark, hvor RBK-back Alex Gersbach hadde pådratt seg gult kort. Rosenborg ble reddet av stanga, men Tromsø ga seg ikke.

Like etterpå havnet et langt innkast hos Thomas Lehne Olsen. Han sto på 16-metersstreken og sendte i vei et kanonskudd. Larsen Kwarasey var sjanseløs og dermed ledet hjemmelaget 1-0.

RBK-press mot slutten

Ti minutter etter scoringen var Tromsø frempå igjen. I en tilsynelatende ufarlig situasjon sendte RBK-keeperen ballen rett i beina til Ulrik Yttergård Jenssen. Han skjøt mellom beina på Larsen Kwarasey. Til alt hell for Rosenborg havnet ballen utenfor mål.

Rosenborg presset på for å få utligningsmålet. Etter 62 minutter hadde Anders Konradsen en god sjanse på heading.

13 minutter før full tid var RBK frempå igjen. En god heading fra Matthias Vilhjalmsson ble reddet av Tromsøs gode målvakt. Returen satte Christian Gytkjær utenfor mål.

Innimellom Rosenborgs sjanser var Tromsø farlige på kontringer. Kampen så ut til å ebbe ut med Tromsø-seier da Pål André Helland på overtid sendte en langball inn i feltet. Ballen endte på hodet til Gytkjær, som på utmerket vis headet den bak Tromsø-keeper Loncaric og i mål.

Nesten selvmål

Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Et entusiastisk hjemmepublikum heiet frem sine egne, men det var Rosenborg som kom til den første store sjansen ved Gytkjær etter bare ett minutt spill. Denne gang lyktes han imidlertid ikke med å sette ballen mål.

Etter 102 minutters spill ble et Rosenborg-angrep og Fredrik Midtsjøs avslutning avverget, og Tromsø stormet i angrep. Ballen ble slått inn i feltet og havnet på hodet til RBK-stopper Tore Reginiussen. Han stusset ballen mot eget mål og det var stanga som reddet ham fra selvmål.

I starten av andre ekstraomgang var det Tromsø som tok kommandoen. Reginiussen, som bare minutter tidligere kunne ha blitt syndebukk, hindret ett av angrepene med en herlig takling.

Avgjort på straffespark

Kort tid etterpå var det Larsen Kwarasey som ble redningsmann, da han mesterlig avverget skuddet fra Aron Sigurdarson. Rosenborg kontret og kom til avslutning fra Helland, som skjøt utenfor. Kampen bølget voldsomt frem og tilbake og begge lagene hadde gode muligheter til å avgjøre.

Oppgjøret gikk til straffesparkkonkurranse. Etter at Pål André Helland, Mike Jensen, Matthias Vilhjalmsson og Christian Gytkjær hadde scoret, og Magnus Andersen misbrukte Tromsøs første forsøk, kunne Mushaga Bakenga avgjøre på Rosenborgs femte straffespark.

Det lyktes han med og dermed kan Rosenborg se frem mot semifinale. Drømmen om cupfinale lever dermed i beste velgående.