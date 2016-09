– Betal det du vil for en Viking-billett mot Molde

– Vi ønsker å hjelpe en klubb som sliter. Derfor har Hordene, F19, Vikings Venner og private sesongkortinnehavere tatt initiativet til dugnadsbilletter under arbeidstittelen «Trekk inn mot midten».

– Det var slik det lød over høyttaleren på gamle Stavanger stadion. Vi ønsker å fylle stadion igjen, både for å hjelpe Viking rent sportslig og gi klubben et håndslag i vanskelige, økonomiske tider, sier initiativtakerne Paul og Årstein Løland.

De var de to Forsand-karene som pønsket ut ideen om å la publikum selv avgjøre hvor mye de ønsker å betale for billetten mot Molde. Og de fikk straks Viking med på laget.

– Det er verd å understreke at vi ikke deler ut gratisbilletter, men gir tilskuerne muligheten til selv å avgjøre hvor mye de ønsker å betale. Når de som ikke har sesongkort ankommer Viking stadion, får de en billett i hånden. Så kan du velge om du ønsker å betale den kontant i porten, over betalingsappen mCash eller via SMS. Det kan du gjøre etter kampen, når du har fordøyd inntrykkene hjemme i sofaen. Men vi håper jo at alle som får billett har samvittighet til å betale, sier Paul Løland.

Ønsker fullt stadion

– Dette er et stunt inn mot Molde-kampen, og vi har fått støtte fra folk med sesongkort. De er med på at vi prøver ut ideen. Blir det vellykket, kommer vi nok tilbake med noe mer før de siste tre hjemmekampene også. Alle vet hvor mye et fullsatt stadion betyr, både for spillere og klubber, sier supportergrupperingen.

Selv om de tilhører ulike miljø, som F19, Hordene og Vikings Venner, har de et mørkeblått hjerte til felles. Og i tider hvor Viking sliter, mener de at publikums støtte er ekstra viktig.

– Da Viking var truet av nedrykk i november 2006, kom det 16.000 tilskuere til den siste kampen mot Brann. Og den opplevelsen de fikk, glemmes ikke. Nå mener vi Viking trenger lojale supportere igjen. La oss gå sammen om dette, oppfordrer supportergruppen.

Viking gleder seg

Vikings daglige leder, Erik W. Henningsen, setter stor pris på initiativet.

– Dette gleder meg langt inn i hjertet, og vi nølte ikke med å si ja da vi fikk spørsmålet om et slikt stunt. At også sesongkortinnehaverne slutter seg til, er ekstra positivt, mener Henningsen.

Han anslår at gjennomsnittsprisen på en billett til en hjemmekamp er ca. 200 kroner. Men mot Molde lørdag står altså alle helt fritt til å velge hva de ønsker å betale.

– Vi lengter etter å fylle opp stadion igjen, og dette initiativet er spennende i så måte, mener Henningsen.

Supportergrupperingen vil også bruke sosiale medier for å invitere folk i hele distriktet på kampen lørdag kveld. Den har avspark 18.00.

Viktig for talentene

Initiativtaker Paul Løland kommer med denne appellen til folk i distriktet på vegne av supporteralliansen:

– Kan vi få be om litt av din tid? Tenk to minutt på hvor mye Viking betyr for deg. Er Viking klubben i ditt hjerte? Da vil vi appellere til deg og Vikinghjertet ditt. Viking er i en veldig alvorlig situasjon, den er for alvorlig til at vi kan sitte stille på siden å se på. Bestem deg mens du leser dette, på lørdag skal jeg på kamp uansett. For det er så enkelt, bare bestem deg og rop det ut. Jeg skal på kamp lørdag! La oss alle starte med blanke ark og la fortid være fortid. Nå vil Vikings framtid avhenge av deg, om nettopp du bestemmer deg for å gå på kamp. Hvor fantastisk hadde det ikke vært for de unge lokale Viking-talentene å springe inn på gressmatten å bli mottatt og støttet av et fullsatt stadion, tenk på hva det hadde betydd for dem. Tenk på det, oppfordrer Løland.

PS: De som ønsker kan forhåndskjøpe billetter til Viking-Molde uavhengig av dette stuntet.