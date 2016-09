Aalesund med sin andre snuoperasjon på én uke

AaFK-STRØMSGODSET 4-2

For andre gang i år snudde AaFK en seriekamp til seier. Strømsgodset ble slått 4-2.

Også i forrige kamp mot Start lå AaFK under før de snudde og vant. Kveldens 4-2-seier over Strømsgodset ble etter hvert en av de mest imponerende kampene i år. Et skår i gleden var det at Stabæk klarte å slå Odd 1-0 på bortebane, som gjør at avstanden ned til nedrykksplass er tre poeng. Det er Lillestrøm som nå ligger på nedrykk sammen med Start.

Men det gikk ikke mer enn 50 sekunder før AaFK fikk en marerittstart på kampen. En Strømsgodset-forsvarer slo ballen i bakrommet bak Mikkel Kirkeskov, der Kristoffer Tokstad tok med seg ballen og lobbet den i mål over Andreas Lie. Men det tok ikke lang tid før hjemmelaget var tilbake igjen.

Etter 14 minutter tok Edwin Gyasi med seg ballen inn i banen, driblet et par spillere og banket ballen i mål fra rundt 20-22 meter i en fin bua over keeper til 1-1. Resten av omgangen bar preg av at ting roet seg litt ned ettersom det ble mange stopp i spillet på grunn av skader.

Carlsen-scoring

Men selv om det roet seg ned i siste del av første omgang, så eksploderte det i starten av andre omgang. Først kom Jonathan Parr plutselig alene mot Andreas Lie, men avslutningen hans gikk høyt over.

AaFK gikk rett i angrep og Boli fikk en kjempesjanse fra skrått hold mot Godsets keeeper, men avslutningen ble slått ut til corner. Corneren fra Kirkeskov ble bokset rett i beina til Fredrik Carlsen, som fra 16 meter fikk skutt ballen rett i mål til 2-1 for hjemmelaget.

Men det tok ikke mer enn et par minutter før det kokte på Color Line stadion igjen. Adam Arnarson var uheldig da han skulle klarere unna ballen og ballen traff hånden hans, og dommer Hafsås ga straffespark til bortelaget. Men Andreas Lie slo til med en god redning og hindret utligning.

Fine scoringer

Like etter at timen var spilt kunne hjemmelaget supportere juble for fullt igjen. Denne gangen var det Mos som ble spilt fram av Thrandarson, og spissen banket ballen i mål fra 15-16 meter bak en sjanseløs Bugge Pettersen til 3-1. Etter den tredje scoringen åpnet det seg for flere kontringsmuligheter for AaFK, men det var på en corner den neste scoringen skulle komme.

Kaptein Bjørn Helge Riise og Gyasi tok en kort corner. Riise dro av en spiller og fra skrått hold rundt 12-13 meter fra mål skrudde han ballen i mål til 4-1. Det var lite Strømsgodset skapte resten av kampen, mens AaFK fikk flere kontringsmuligheter. På overtid fikk bortelaget straffespark da Andreas Lie løp ned en spiller innenfor 16 meteren, og straffen satte Marcus Pedersen i mål til 4-2, som også ble sluttresultatet.