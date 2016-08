Brann bekrefter: Huseklepp er ferdig i klubben

Erik Huseklepp er definitivt ferdig i Brann etter sesongen. Det bekrefter klubbens sportssjef, Rune Soltvedt, overfor BA.

- Vi har tilbudt ham en kontrakt, men vi har ikke kommet til enighet. Nå har begge parter bestemt seg for å avslutte samtalene. Vi er enige om at vi ikke blir enige, sier Soltvedt til avisen.

Til BT sier Huseklepp:

- Vi er ikke kommet til enighet, men jeg lukker aldri dører. Situasjonen min nå er veldig vanskelig. Jeg elsker klubben og supporterne, og det er det beste stedet jeg har spilt fotball, men jeg får ikke sjansen til å spille nå. Det gjør det vanskelig, for jeg elsker også å spille fotball og har ikke så mange år igjen av karrieren. Jeg føler meg i veldig godt slag, men får ikke vist det.

- Hva synes du om tilliten du har fått i Brann i 2016?

- Lars Arne (Nilsen) er trener og han tar ut laget. Jeg kan ikke gjøre annet enn å prestere de gangene jeg får sjansen. Det vil jeg fortsette å prøve på ut sesongen. Så får vi se om jeg får sjansen eller ikke, sier Huseklepp.

Mange har lest denne i dag: Nedbemanningen i TV 2: «De gylne tidene er over. Dette blir brutalt»

Avgjørelsen er i tråd med det BT har slått fast tidligere. Kommentator Anders Pamer skrev at det for Huseklepp «er så til de grader over at det fremstår som pussig at Brann i det hele tatt har tilbudt spilleren kontrakt i ett år til».

Det var i starten av august nyheten om at Huseklepp sa nei til tilbudet om ett års kontraktsforlengelse med Brann kom.

Huseklepp har denne sesongen spilt en birolle for trener Lars Arne Nilsen, men har likevel markert seg med scoringer og målgivende pasninger. Huseklepp har sittet på benken i 14 av 22 kamper.

Klubblegenden har scoret 67 mål 302 kamper for Brann.

BT kommer tilbake med mer.