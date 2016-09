Brann-treneren blir «strålende fornøyd» med uavgjort hjemme mot Viking

Lørdag kveld er det vestlandsduell på Brann Stadion, når Viking har tatt turen fra Stavanger. Siddisene er i elendig form med én seier på sine åtte siste kamper, har solgt unna flere nøkkelspillere og sliter tungt økonomisk.

Men Brann-trener Lars Arne Nilsen er tydelig på en ting: uavgjort er mer enn bra nok for ham.

- Tar vi poeng mot Viking er jeg strålende fornøyd. Det må jeg bare innrømme. Selv om vi er på hjemmebane, sier Nilsen.

Han begrunner det på denne måten:

- Det er en helt spesiell kamp og en stor prestasjon hvis vi vinner mot dem. Fordi alt er så nytt. Vi har gode spillere og har jobbet godt med å sette et nytt lag, men Viking har tatt 19 poeng borte og er Norges nest beste bortelag.

Nilsen understreker at han tror Brann har mulighet til å slå Viking.

- Men jeg er fornøyd med et poeng, gjentar han.

DIGITALSPORT

Jonevrets reaksjon

Viking-trener Kjell Jonevret tar Nilsens uttalelser med godt humør.

- Da slipper vi nesten å dra opp til Bergen! Jeg må si det er overraskende at han mener det, sier Jonevret.

Svensken sier det selvsagte, at Viking vil vinne hver gang. Men også han sier seg tilfreds med et uavgjortresultat.

For Brann mangler en rekke spiller grunnet karantener. Vadim Demidov, Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen, Steffen Lie Skålevik og Ruben Kristiansen er alle ute grunnet gule kort. I tillegger bekrefter Deyver Vega overfor BA at han ikke er frisk nok til å spille.

Flere juniorspillere må trolig sitte på Branns benk.

- Det må bli folk i litt uvante posisjoner. Det nærmer seg veldig at jeg har bestemt meg for et lag, men ikke 100 prosent. Jeg skal kjenne på magefølelsen inn mot kampen, det er et par plasser der jeg ikke er sikker, sier Lars Arne Nilsen.

Viking gode borte

Viking har, som Nilsen i Brann sier, vært gode på bortebane i år. Jonevret har noen forklaringer på hvorfor.

- I vår merket vi tidlig at forsvarsspillet var nødt å sitte, hvis vi med vår tynne tropp skulle ta poeng i eliteserien. Vi har gjort ting litt på samme måte som Brann. Ofte er det hjemmelaget som fører kampene, og det har passet oss godt, sier Jonevret.

Han beklager seg over tre spillersalg i sommer og mener at det defensive i laget hans nå er noe svekket. Brann beskrives som utrolig disiplinerte av Jonevret.

- Mister de ballen, er de utrolig dyktige i omstillingen til det defensive, så de kan vinne ballen tilbake. Det er ikke alltid Brann vinner med fire mål, men de scorer gjerne et mål eller to og er gode på å holde tett. Det har vært gøy å følge dem. I visse kamper er det å se Brann spille nesten som å se en instruksjonsfilm om sonespill, sier Jonevret.

Tross at både han og kollega Nilsen gjerne nøyer seg med uavgjort, tror sjefen i Stavanger på underholdning lørdag.

- Det er alltid kjekke kamper mellom Brann og Viking, sier han.

Branns sannsynlige lagoppstilling: Piotr Leciejewski – Amin Nouri, Bismar Acosta, Jonas Grønner, Gilli Rólantsson – Kasper Skaanes, Fredrik Haugen, Remi Johansen – Daniel Braaten, Jakob Orlov, Torgeir Børven.