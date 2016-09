Danielsen: - Vi har fortsatt mye å spille for

VIKING STADION (Aftenbladet): Etter tre poeng mot Molde fikk Viking igjen kontakt med lagene over dem på tabellen. Samtidig klatret de opp på en 7. plass med 36 poeng, og før den 24. serierunden avsluttes søndag er det kun fem poeng opp til Odd på sølvplassen. Viking har absolutt mye å kjempe for når høsten nå tar til for fullt.

- Eliteserien er litt pussig. Tar vi tre poeng hjemme og ett borte noen runder på rad så er vi plutselig oppe og kjemper i toppen. Toppnivået vårt er veldig bra, men bunnivået er skremmende lavt. Nå må vi legge listen for det nivået vi skal være på. Det kommer sikkert til å svinge litt, men vi har fortsatt mye å spille for. Jeg mener vi bør gå for en plassering blant de fem beste, sier Viking-kapteinen til Aftenbladet.