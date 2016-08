Delte meninger om logoen til «nye Eliteserien»: - Trodde det var tull

Søndag kunne Norsk Toppfotball presentere den nye eliteserien. Blant annet går Norsk Tipping ut av navnesponsingen, og fra 2017 blir ligaen hetende nettopp Eliteserien.

- Navnet Eliteserien er godt innarbeidet. Vi har ikke prøvd å selge egennavnet, så fra 2017 skal ligaen hete Eliteserien. Vi ønsker å eie vår egen merkevare, sier administrerende direktør i NTF, Leif Øverland.

Les hele saken Dette er nye Eliteserien: Nytt navn, nye farger og løve i logoen

I tillegg ble det presentert en splitter ny logo, der fargevalget er lyse- og mørkeblått der en løve blir fremtredende. Den er designet av Scandinavian Design Group.

Gode tilbakemeldinger

Eliteseriens nye utseende har allerede skapt engasjement på sosiale medier.

- For oss var det viktig å se hva slags energi denne lanseringen ga fotball-Norge. Så langt er den møtt med stor entusiasme. Det er alltid sånn at noen kommer med en eller annen referanse eller kommentarer når noe nytt blir lansert, så det er jeg helt rolig på. Vi bekymrer oss ikke over at det kommer en og annen kommentar, sier daglig leder i selskapet som har designet logoen, Jannicke Øiaas, til Aftenposten.

Daglig leder i NTF, Øverland, forklarer at de aller fleste tilbakemeldingene har vært positive, mens noe har vært knyttet til fargene og looken som kan minne om Premier League.

Enkelte påpeker det som at det ikke er noen endring i det hele tatt, da eliteserien er et godt innarbeidet liganavn i Norge.

Det enkle ofte det beste?

- Eliteserien skal hete Eliteserien, som den egentlig alltid har gjort. Det enkle er ofte det beste. Kunne spurt i 1991, skriver Reidar Sollie, sportsleder i Dagsavisen, på Twitter.

- Breaking news: Eliteserien beholder navnet sitt også fra 2017, skriver Eivind Løberg.

- Tippeligaen blir Eliteserien, men hvorfor stoppe der? Hva med Æresserien? Hedersmannsligaen? Kongensfortjestemedaljeigullserien? spør Roger Pihl.

Leif Øverland forklarer at en del av poenget med det nye navnet, var nettopp at det enkle skulle være det beste.

- Men vi brukte faktisk ganske lang tid på å komme opp med det, selv om det sikkert høres litt rart ut. Vi har gått gjennom undersøkelser, og kom frem til dette som en klar vinner. Da ble det sånn. Vi er veldig fornøyde, sier Øverland.

Trodde det var tull

Andre påpeker at bruken av en løve i logoen vil dra paralleller til Premier League. Fargevalget var mer likt før den øverste ligaen på balløya byttet design foran denne sesongen, men også nå ser man likheter.

- Tror de resten blir som Premier League bare fordi logoen ligner? Segmenteringsgnomer, skriver en Twitter-bruker.

- Trodde den Premier League-aktige Eliteserien-logoen som har florert på Twitter de siste dagene var tull. Fant først ut nå at det er for real, skriver en annen.

Andre liker den:

- Skjønner ikke problemet med en løve i logoen til Eliteserien, Norge har jo hatt løve i riksvåpenet i hundrevis av år. Flott logo! mener Mathias.

Ikke inspirert av Premier League

Norsk Toppfotball forklarte valget av løven i sin presentasjon søndag. Løven har nemlig lange tradisjoner som symbol i norsk fotball. Allerede i 1911 ble den brukt på landslaget.

«Løven viderefører en tradisjon og bygger bro mellom det som har vært og det som skal bli den store historien om norsk fotball», heter det.

Tanken var altså der å videreføre det til klubbfotballen.

- Vi har ikke hentet inspirasjon fra Premier League. Vi har visst om hvordan det har sett ut, men inspirasjonen vår er disse løvene som ble brukt allerede i 1911. Slik blir det en forbindelse mellom landslaget og fotball på øverste nivå i Norge, sier Jannicke Øiaas til Aftenposten.

Hun forklarer også at fargevalget kommer etter at de har analysert klubbenes farger, og at de endte på farger som ingen av klubbene har, men alle matcher med.

Flere endringer

Det blir en del flere forandringer for fotballpublikummet neste år. TV 2 mister da rettighetene til Discovery, som bladde opp 2,4 milliarder kroner for en seksårig rettighetsavtale. Seks av åtte kamper skal spilles søndag, fem med avspark 18.00. Det blir også en kamp lørdag og en kamp mandag. Slik blir en normal runde i Eliteserien:

Lørdag kl. 18.00: En kamp på Eurosport Norge

Søndag kl. 18.00: En kamp på Eurosport Norge, fire kamper bak betalingsmur

Søndag kl. 20.00: Hovedkamp på Eurosport Norge/TVNorge

Mandag kl. 19.00: Kamp på Max

Discovery ser for seg en såkalt derbylørdag, der lokaloppgjør som for eksempel Vålerenga - Lillestrøm spilles. Man vil også innføre konseptet supersøndag, som starter med en breddekamp (2. til 5. divisjon) klokken 15, før det vises toppkamp fra eliteserien klokken 18. Supersøndagen avsluttes med storoppgjør på hovedkanalen TVNorge klokken 20.