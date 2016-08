Dette er nye Eliteserien: Nytt navn, nye farger og løve i logoen

Fra 1937 het landets øverste fotballdivisjon Norgesserien. I 1948 ble navnet endret til Hovedserien. Så ble det kalt 1. divisjon fra 1962 frem til 1990, da Tippeligaen ble det nye navnet. Fra og med neste sesong er Eliteserien det nye, offisielle navnet.

Så vil noen kanskje innvende at folk flest har kalt det for Eliteserien i ganske mange år allerede.

– Navnet Eliteserien er godt innarbeidet, konstaterer Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF).

Norsk Tipping har frem til nå vært navnesponsor for Tippeligaen. Trolig fortsetter tippeselskapet som generalsponsor, men de skal ikke lenger være navnesponsor.

– Vi har ikke prøvd å selge egennavnet, så fra 2017 skal ligaen hete Eliteserien. Vi ønsker å eie vår egen merkevare. Men synligheten for Norsk Tipping mener vi blir minst like stor. Vi har tilbudt dem å bli med som generalsponsor, sier Øverland.

Viking-farger og løve

I tillegg til navneendringen kommer det ny logo. Fargevalget er mørke- og lyseblått, og en løve blir fremtredende.

– Den nye logoen tar utgangspunkt i klubbenes egne farger, sier prosjektleder Martin Ygre og viser frem plansjer som viser at fargevalget slett ikke er tilfeldig: Her har man satt alle toppklubbenes farger inn i et kart, og funnet ut at blåfargene er det som matcher best.

– Populært i Viking-land, men kanskje ikke like populært i røde Bergen?

– Fargene passer godt til alle lagene i ligaen, og det er klubbene med sine farger som skal synes klart mest, mener Øverland.

Den nye logoen kan minne om den som ble brukt i engelske Premier League tidligere. Teamet i NTF peker på at løven som symbol har lange tradisjoner i norsk fotball, og at den ble tatt i bruk av landslaget allerede i 1911 da Riksløven var på de norske spillernes drakter i kampen mot Sverige. Også den nye norske landslagslogoen har hentet inspirasjon fra Riksløven.

– For å skape en helhet viderefører også det øverste nivået i norsk fotball denne tradisjonen, sier Ygre.

NTF og Norges Fotballforbund (NFF) startet i 2012 en omfattende merkevareprosess. En av tankene er at norsk fotball selv skal eie historien knyttet til sentrale merkevarer, og derfor ønsket man ikke lenger å ha en navnesponsor på det øverste nivået (Obos-ligaen skal hete det samme neste år). Målet er å styrke engasjementet, både sportslig og kommersielt. Alle klubbene i Tippeligaen og Obos-ligaen har vært involvert i arbeidet. Også supportere og andre har fått si sitt.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Derbylørdag og Supersøndag

Det blir en del flere forandringer for fotballpublikummet neste år. TV 2 mister da rettighetene til Discovery, som bladde opp 2,4 milliarder kroner for en seksårig rettighetsavtale. Seks av åtte kamper skal spilles søndag, fem med avspark 18.00. Det blir også en kamp lørdag og en kamp mandag. Slik blir en normal runde i Eliteserien:

Lørdag kl. 18.00: En kamp på Eurosport Norge

Søndag kl. 18.00: En kamp på Eurosport Norge, fire kamper bak betalingsmur

Søndag kl. 20.00: Hovedkamp på Eurosport Norge/TVNorge

Mandag kl. 19.00: Kamp på Max

Discovery ser for seg en såkalt derbylørdag, der lokaloppgjør som for eksempel Vålerenga - Lillestrøm spilles. Man vil også innføre konseptet supersøndag, som starter med en breddekamp (2. til 5. divisjon) klokken 15, før det vises toppkamp fra eliteserien klokken 18. Supersøndagen avsluttes med storoppgjør på hovedkanalen TVNorge klokken 20.