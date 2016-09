Dommeren reagerer på Brann-trenerens anklage: - Veldig synd

Da dommer Espen Eskås søndag annullerte Bismar Acostas scoring i oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Brann, ble det rabalder.

Det viste seg at det var riktig å annullere scoringen, men det var måten annulleringen ble gjort på som skapte reaksjoner.

I regelverket til Norges Fotballforbund står det at dommere ikke skal benytte seg av videodømming under kampene.

Fotballprofilene Jesper Mathisen og Lars Tjærnås antydet at dommerteamet hadde sett opp på storskjermen før de annullerte scoringen.

- Det er rett at målet blir annullert, for det var offside. Men først dømmer han mål, og så ser han situasjonen på storskjerm og ombestemmer seg. Vi har ikke videodømming i Norge. Det er ikke slik det skal være, uttalte Brann-trener Lars Arne Nilsen etter kampen, som hans lag vant 3-1.

Her er dommerens forklaring

Dommer Espen Eskås har merket seg at annulleringen fikk stor oppmerksomhet i mediene. Han avviser at han eller andre medlemmer av dommerteamet på noe tidspunkt brukte storskjermen i beslutningsprosessen.

- Det er i utgangspunktet veldig synd at det blir fremmet slike påstander. Det er noe jeg må avkrefte med en gang, sier Eskås til Aftenposten.

Her er dommerens forklaring på hva som skjedde:

- Det var frispark til Brann, og ballen ble stusset inn til en offsideplassert Brann-spiller (Acosta, journ. anm.), som satte ballen i mål. I utgangspunktet godkjente assistentdommeren (Morten Jensen, journ. anm.) scoringen. Han beveget seg mot midtstreken, som er et signal til meg om at målet godkjennes. Så stoppet han opp, og ba meg komme bort. Han fortalte at han var usikker på hvem som headet stusset ballen. Hadde det vært en Glimt-spiller, hadde det jo ikke vært offside. Jeg bekreftet til assistentdommeren at det var en Brann-spilleren som headet ballen. Da er det offside, og vi annullerte scoringen, forklarer Eskås, som representerer Bækkelagets Sportsklubb.

Fikk skryt i TV 2-program

Assistentdommer Morten Jensen, som altså spilte en stor rolle i å annullere scoringen, ønsker ikke å kommentere avgjørelsen, og viser til Espen Eskås.

- Det er veldig synd at både mediene og andre tolker det dithen at vi brukte storskjermen. Det gjør vi ikke i det hele tatt. Noen ganger går det så fort at man må tenke seg om før man tar en korrekt avgjørelse, sier Eskås.

Dommerteamet fikk også ros for at de gjorde riktig vurdering i en såpass komplisert dommeravgjørelse.

– Jeg tror ikke de hadde tid til å se noe på storskjerm. De har brukt det de har i hodet, og resultatet er jo utrolig bra, sa tidligere Aalesund-spiller Amund Skiri på TV 2-programmet Fotballkveld søndag.

– Det må være lov for en linjedommer å tenke seg om. Helst bør han se det i første øyeblikk, men når han ikke gjør det, så er det bra at han endrer til den korrekte avgjørelsen, sa tidligere Vålerenga-spiller Freddy dos Santos.