«Drillo» hyller Moas akrobatiske scoring: - Et lite kunststykke!

ODD-VÅLERENGA 1-2

Vålerengas Mohammed Abdellaoue viste at han har prikket inn høstformen med to scoringer i en sterk 2-1-seier mot Odd i Skien søndag kveld.

Spissen hylles av fotballprofiler i sosiale medier.

- Jeg blir oppriktig glad av å se Moa i kveld. Siste skåringen er klasse. Første er åpent mål, skriver tidligere Vålerenga-spiss Bernt Hulsker på sin Twitter-konto.

- Moa - Norges beste avslutter. Så godt å se ham i form igjen, sier tidligere Vålerenga-back Freddy dos Santos på sin Twitter-konto.

- Nå er Moa Sterk! Som i glansdagene..? skriver TV 2-kommentator Harald Bredeli på sin Twitter-konto.

Fem mål siden i sommer

30-åringen har scoret fem mål siden sommerpausen for et formsterkt Vålerenga-lag, som er ubeseiret de siste sju seriekampene etter at laget avsluttet den negative trenden som plaget Kjetil Rekdal i vår.

Moa har slitt med å overbevise kritikerne etter overgangen fra Stuttgart for ett år siden. Mot Odd viste han at målinstinktet fortsatt er til stede. Først sendte han Vålerenga i ledelsen med en sylfrekk volley på en retur, før han ble matchvinner med en klassisk spisscoring 25 minutter før slutt.

- Veldig deilig at vi får med oss de tre poengene. Jeg synes det var fullt fortjent, sier Moa til TV 2 etter kampen.

Han fortalte at han var meget fornøyd med saksesparket som sendte Vålerenga i ledelsen.

- De yngste guttene på laget var overrasket over at en gammel kropp kunne gjøre det der, sier Moa.

Espen Ruud sto for Odds utligning i kampen som endte med hjemmetap.

Mens Vålerenga avanserer til 9.-plass og kan vinke farvel til nedrykksspøkelset, misbrukte Odd muligheten til å stikke fra i sølvkampen. Skien-laget beholder 2.-plassen, men står med like mange poeng som Haugesund. Tapet betyr at Rosenborg topper tabellen med 15 poengs margin.

Saksespark

Det svingte godt av de første 45 minuttene i Skien, og i pausen mente Dag-Eilev Fagermo at Odd ville ligget under med flere mål, hadde det ikke vært for en god Sondre Rossbach i hjemmemålet.

Den 20 år gamle Porsgrunn-gutten reddet et langskudd fra Abdellaoue og et godt forsøk fra Simen Juklerød, men måtte strekke våpen på overtid i omgangen. Rossbach måtte gi retur på et skudd fra Henrik Kjelsrud Johansen, og Moa banket ballen i åpent mål med et saksespark fra fem meter.

– Et lite kunststykke

Fagermo svarte ved å sette inn Jone Samuelsen for Riku Riski i pausen.

Omgangen var knapt ett minutt gammel før Odd hadde kvittert. Ruuds frispark fra 25 meter gikk via Jonatan Tollås Nation og satte Vålerenga-keeper Marcus Sandberg ut av spill.

Etter 64 minutter sendte imidlertid Abdellaoue Vålerenga foran igjen. Spissen kom først på et innlegg fra Juklerød og sendte ballen i nærmeste hjørne med en lur flikk.

– Et lite kunststykke fra Moa. Stor prestasjon, skrøt Egil «Drillo» Olsen fra kommentatorplass.

Odd våknet etter 1-2-målet og skapte flere farligheter innenfor Vålerengas 16-meter. Fredrik Nordkvelle traff tverrliggeren, mens forsøkene til Jone Samuelsen og Steffen Hagen gikk utenfor.

Drøye ti minutter før slutt kunne Moa kronet kvelden med et hattrick, men upresset foran målet til Rossbach feide han ballen over tverrliggeren.

Odd presset på for utligning i sluttminuttene, uten å få nettkjenning. (©NTB)