Gamst om kunstgressdebatten: - Jeg velger naturgress 10 av 10 ganger

ALFHEIM: I etterkant av det norske U21-landslagets stortap mot England tirsdag kveld kom debatten om kunstgress i Norge opp igjen. Til VG uttalte Jan Åge Fjørtoft at norsk toppfotball er i ferd med å utvikle seg til en egen idrett. Molde-trener Ole-Gunnar Solskjær har til Dagbladet uttalt at kunstgress gjør norsk fotball mindre konkurransedyktig internasjonalt med støtte av fotballprofiler som Nils Arne Eggen, Arild Stavrum og Kjetil Rekdal.

- Jeg er helt enig i at fotball bør spilles på gress. Kunstgress har kommet for å bli, men på konkurransenivå bør det være naturgress. Vi kan gjøre et unntak med Tromsø i nord, men at det er kunstgress i Molde, blir jo helt feil, sier Eggen til Dagbladet.

- Ikke like raske

I Tromsø sitter tidligere landslagsspiller Morten Gamst Pedersen som er tydelig på hva han mener.

- Jeg velger naturgress 10 av 10 ganger fordi det er mer naturlig. Du sitter ikke fast på samme måte, og det er større friksjon enn i kunstgress. Resultatet er at du får kunstgress-spillere der alt er perfekt hele tiden, og du får aldri ujevnhet. Jeg ser ofte at spillere som er vant til kunstgress ikke er like raske på naturgress, sier Gamst til iTromsø.

- Verdensklasse

Han erkjenner at Tromsø klimatisk sett ikke kan ha naturgress når sesongen går fra mars til november – selv om han savner naturgress.

- Vi hadde en fantastisk naturgressbane i 2004. Men her oppe så skjønner jeg det med undervarme og bruk. Da bør vi i hvert fall ha best mulig kunstgress, sier Gamst.

- Legg kunstgresset fra Alfheim i Skarphallen, og legg nytt gress på Alfheim. Det er ikke gratis, men når du skal drive på høyest mulig plan koster det litt. Vi har et sykehus og universitet i verdensklasse, men den største idretten i Tromsø har ikke ordentlig dekke innendørs. Nå avskyr selv de lokale klubbene å trene i Skarphallen, sier Gamst.

At klubber sørpå velger kunstgress forstår den tidligere England-proffen lite av.

- Det med økonomi og vedlikehold forstår jeg, men at Kristiansand og Viking skal ha kunstgress skjønner jeg ikke. Du finner ikke mange spillere som ikke velger naturgress først, sier Gamst.

Dyrt

I TIL-ledelsen fastslås det at et bytte av underlaget på Alfheim ikke blir å skje i 2017.

- Gresset på Alfheim er et godt kunstgress, og vi har hatt befaring både fra fotballforbundet og leverandøren. Vi får ta en ny vurdering på dette før 2018-sesongen, sier Stig Arne Engen, administrerende direktør i TIL, til iTromsø.

Han sier det er veldig høye kostnader knyttet til å ha kunstgresset åpent.

- Vi har rundt to millioner kroner i året i utgifter knyttet til strøm og snørydding. Kostnader ved å ha naturgress i Tromsø ville vært enda høyere, og da hadde vi ikke engang visst om banen hadde blitt klar til bruk. Kunstgress er nok kommet for å bli i Norge, mener TIL-direktøren.

Han sier også at klubbens A-lag vurderer å ha samlinger på Bardufoss i vinter fordi Skarphallen ikke ansees å ha et godt nok dekke.

- Skarphallen er ikke god nok, og Bardufosshallen er et godt alternativ, sier Engen til iTromsø.

- Sitter fast

Som ung spiller trente Gamst på mange forskjellige underlag.

- Gresset i hagen, på grusbane, innendørs i håndballhallen og innendørs på kunstgress. Jeg ser i dag flere og flere unger med belastningsskader fordi de trener med store knotter på skoene. Jeg trente nesten hver dag med små knotter da jeg vokste opp. I Skarphallen er det nå så hardt at du blir sittende fast. Det skjer ikke på løkka, poengterer Gamst.