I går tok en imponerende rekke slutt for RBK

Rosenborg har imponert mange fotballfans i årets sesong. Fasiten etter den 23. serierunden er en ledelse på 15 poeng, 27 plussmål mer enn Odd på andreplass og 17 flere scorede mål.

Men selv om Rosenborg slo nedrykkstruede Stabæk 2-0 i går, tok en imponerende rekke runder slutt denne serierunden. Statistikken viser nemlig at Rosenborg har økt serieledelsen hver runde siden den 15. serierunden i begynnelsen av juli fram til gårdagens kamp. Det er åtte runder på rad.

I begynnelsen av juli ledet Rosenborg med tre poeng. To måneder senere er Odd 15 poeng bak serielederne.

Startet mot Sarpsborg

Selv ikke i RBKs jubelsesonger 2003 og 2009, eller i Moldes gullsesong i 2014, økte tetlaget ledelsen så mye, på så kort tid.

Det startet i runde 15, da Rosenborg tok i mot Sarpsborg hjemme på Lerkendal. Trønderne ga seg ikke ikke før det sto 5-2.

Kristian Helgesen

I Skien imponerte også Odd, og vant 4-1 mot Aalesund. Men siden Rosenborg scoret ett mål mer enn telemarkingene, økte de også ledelsen i serien. Deretter gikk det bare en vei.

Her er statistikken som viser den voldsomme økningen fra 10. juli til i søndag. Tallene representerer avstanden til laget på andreplass i ligaen. Den norske serien avgjøres først på poeng, så målforskjell, og så antall scorede mål.

Serierunde Ledelse i poeng Flere plussmål Flere scorede mål 14 3 9 7 15 3 9 8 16 4 10 8 17 6 16 12 18 9 20 13 19 9 20 15 20 11 22 18 21 12 24 17 22 15 27 19 23 15 27 17

I går tok Rosenborg og Odd like mange poeng (3), hadde like stor målforskjell (2 plussmål), men Odd tok et ørlite steg nærmere ved å score fire mål, mot Rosenborgs to. Og med det tok rekken slutt.

Ustabile lag bak

En stor del av æren for at lokomotivet i Trøndelag har reist sakte fra må selvsagt gis til Rosenborg. De har vunnet sju av sine siste ti kamper, og fått tre uavgjort. Men lagene bak har vært svært ustabile.

Odd, som ligger på andreplass og har vært Rosenborgs største utfordrer i år, har tapt fire av sine siste ti kamper, og spilt to uavgjorte kamper.

Det eneste laget som har vært like stabile som RBK er Start. Laget har tapt sju av sine siste, og spilt tre uavgjort.

Scheie: - Det er helt eventyrlig

Fotballekspert Arne Scheie er imponert over hva Rosenborg har fått til denne sesongen.

- Dette bare understreker at Rosenborg er helt suverene, de er jo uten konkurranse i Norge. Det er ikke så lenge siden Rosenborg bare hadde 5-6 poengs ledelse, og nå er det 15. Det er ikke noe annet enn imponerende. Det er helt eventyrlig, sier Scheie til Adresseavisen.