Ingen Viking-spillere selges

Stavanger (aftenbladet): Igjennom store deler av onsdagen har Viking og Brøndby vært i forhandlinger rundt en overgang for Kristoffer Haugen.

Onsdag kveld ble dialogen avsluttet uten at partene ble enige. Etter det Aftenbladet kjenner til, var det ikke snakk om et rent kjøp fra den danske klubbens side, men en avtale som kunne ende med det etter at venstrebacken først ble lånt ut.

Viking har heller ikke mottatt noen bud på andre spillere. Dermed får trener Kjell Jonevret høyst trolig beholde den troppen som er igjen ut sesongen.

