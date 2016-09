Jonevret spent på hva Solskjær kommer med

Viking-treneren usikker på om et forsterket Molde går til angrep i Stavanger lørdag.

STAVANGER: Kjell Jonevret gjør neppe noen endringer i startelleveren fra møtet med Brann i Bergen, når de mørkeblå har hjemmekamp mot Molde lørdag. Da er motstanderens utgangspunkt en litt større gåte:

- Molde har gjort det motsatte av oss. Der vi har solgt, har de kjøpt og forsterket. Det er seks nye spillere i klubben nå i forhold til kampen vi vant 1-0 i Molde i juli. Det gjør at laget er skarpere offensivt enn i sommerkampen i Molde. Da manglet de litt styrke foran mål. Den har de fått i fullt monn nå. Så gjenstår det å se hvordan de opptrer. I bortekampen mot Strømsgodset i Drammen lå de veldig lavt. Vi har derfor forberedt oss på begge scenarier, både et lavtliggende Molde - og et lag som står høyere, sier Jonevret til Aftenbladet.