Jørgensen tilbake fra start - slik stiller Viking mot Lillestrøm

Viking gjør to bytter på laget som forrige helg tapte 1-2 borte for Tromsø. Björn Daniel Sverrisson ble tidligere denne uken solgt til danske AGF, og blir erstattet av Claes Kronberg på midtbanen. Joackim Jørgensen er også tilbake på laget, og overtar for Michael Haukås i midtforsvaret.

På benken er Rotherham-utleide Chris Dawson, som kan få sin hjemmedebut for Viking denne kampen.

Viking vant det motsatte oppgjøret på Åråsen med sifrene 2-1 i mai, etter scoringer av Samuel Adegbenro og Suleiman Abdullahi.

Det har vært en turbulent uke for Viking-spillerne med nye nedbemanninger, og det gjenstår å se om de mørkeblå klarer å slå tilbake etter tre strake kamper uten seier. Motivasjonen skal det i alle fall ikke være noe å utsette på.

- Det er ingen tvil om at det har gått en jævel i oss, vi skal vise alle hvem Viking er. Det blir full tenning mot Lillestrøm søndag, sa en offensiv Tor André Skimmeland Aasheim (20) til Aftenbladet tidligere denne uken.

Slik starter Viking mot Lillestrøm (4-3-3): Iven Austbø - Julian Ryerson, Joackim Jørgensen, Karol Mets, Kristoffer Haugen - Abdisalam Ibrahim, André Danielsen, Claes Kronberg - Samuel Adegbenro, Patrick Pedersen, Tor André Skimmeland Aasheim.

Benken: Pål Vestly Heigre, Zymer Bytyqi, Chris Dawson, Mathias Bringaker, Per-Magnus Steiring, Michael Haukås, Usman Sani Hassan Sale.

Slik starter Lillestrøm (4-4-2): Arnold Origi – Håkon Skogseid, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Kind Mikalsen - Bassel Jradi, Malaury Martin, Martin Lundemo, Erling Knudtzon – Gary Martin, Tomas Malec.