Kasper (12) fikk en feilaktig straffe: Bommet med vilje, nå hylles han

- Jeg løp ned langs linjen og var nesten alene mot keeper, så kom en midtstopper og tok skulderpress. Jeg hadde blitt taklet tidligere i kampen, og hoppet litt ekstra, sier Kasper Dahl Opheim (12).

Dommeren blåste straffe, men da fikk den unge spissen en litt vond følelse.

- Da jeg skulle ta straffen ville jeg ikke score. Jeg ville ikke ha et mål som aldri skulle ha vært et mål. Det er ikke fair. Jeg sa til treneren at jeg ville skyte utenfor, og han sa at jeg kunne gjøre som jeg ville, forteller 12-åringen.

Fikk klump i halsen

Kampen gikk i 2003-klassen mellom Loddefjord og Lyngbø i Bergen. Lyngbø ledet med ett mål i det som hadde vært en jevn kamp, og kunne gå opp til 4-2 dersom Opheim satte straffen i mål.

- Da han ble fratatt ballen slengte han seg, men taklingen var helt grei. Han visste selv at det var feil at det ble blåst straffe, sier Vidar Opheim, far til Kasper.

12-åringen satte skuddet rolig og kontrollert til side for mål - til applaus fra både publikum, motspillere og medspillere.

- Han har rettferdigheten i seg, og det er klart at jeg er stolt. Ikke minst fordi han selv turde å ta den avgjørelsen om å sette ballen utenfor mål, sier pappa Opheim.

Far til en av Loddefjord-spillerne har delt historien på sin åpne Facebook-profil:

"I dag hadde jeg en fantastisk fair play opplevelse. Min yngste sønn fikk hospitere med et eldre lag i Loddefjord i kamp mot Lyngbø sitt 03 guttelag. I andre omgang leder Lyngbø med ett mål og får tildelt et straffe. Vi Loddefjordsupportere og spillerne er sjokkskadet over at dommeren kunne dømme straffe. Det virket også som om Lyngbøspillerne var veldig overrasket. Etter det jeg har fått høre etterpå, forsøkte minst en av Lyngbøspillerne å gi beskjed til dommeren at det ikke var noe straffespark. Veldig voksent gjort av en 13 år gammel gutt. Dommeren virker ikke å være interessert i hans forsøk på å informere om det som faktisk skjedde. Da straffen skal taes, spiller han ballen rolig noen meter til side for mål. Jeg kjenner jeg får klump i halsen. Det var en jevn kamp som nok kunne vippet begge veier i dette øyeblikket. Når en ung mann, som han fortjener å bli kalt, gjør noe slikt bør noen hedre ham. Et forbilde for alle som driver idrett, og som i mine øyne langt overgår de store stjernene ute i verden. Jeg håper dere i Lyngbø verdsetter denne store fotballspilleren og hans handling høyt, for dette var vakkert! Hilsen en takknemlig far for at jeg fikk oppleve dette fantastiske øyeblikket", skriver Øyvind Westrheim.

Ble toppscorer

- Jeg setter stor pris på at faren fra Loddefjord har lagt dette ut, det viser at de satte pris på det. Jeg fikk gåsehud da det skjedde og jeg fikk gåsehud da jeg leste innlegget, sier Vidar Opheim.

Også Kaspers trener er stolt.

- Dommeren gjorde feil, og det er helt menneskelig. Vi har veldig mye fokus på fair play og gode holdninger i laget, for det er en viktig del av det å lære seg å spille fotball. Jeg synes han løste det på en fin måte, og det er han selv som tok den avgjørelsen. Jeg tror nok de fleste trenere ville blitt stolt av at en spiller gjør slikt, og ikke bare tenker på å score mål. Han falt, han ble ikke dyttet eller taklet hardt, sier Lyngbø-trener Ronny Træet.

Lyngbø gikk opp i ledelsen 4-2 like etter straffesituasjonen, men så scoret Loddefjord to - og det sto uavgjort 4-4. Like før kampslutt satte Kasper inn sitt femte mål for dagen, og Lyngbø vant 5-4.