Lillestrøm-spillere utestengt etter håndgemeng på trening

Lillestrøm-spillerne Arnold Origi og Bassel Jradi blir ikke å finne i troppen til søndagens eliteserieoppgjør mot Odd etter at de havnet i bråk på trening.

Det melder Romerikes Blad.

NTB Scanpix

Lillestrøms trener Rúnar Kristinsson bekrefter overfor avisen at de er utestengt av disiplinære årsaker.

- Spillerne havnet i bråk på trening, og de er derfor ikke med i troppen, sier Kristinsson.

Ifølge RB er det ikke første gangen de to spillerne har kranglet på trening. Også før kampen mot Aalesund skal de to ha kranglet åpenlyst på treningsfeltet. Den gangen var imidlertid ikke kranglingen mer alvorlig enn at Kristinsson lot dem skvære opp og spille kampen. (©NTB)