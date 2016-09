Medaljejagende Sarpsborg tapte etter snuoperasjon

SARPSBORG-BODØ/GLIMT 1-2

Oppturen fortetter for Bodø/Glimt. Nordlendingene havnet tidlig under, men slo tilbake i 2-1-seieren borte mot Sarpsborg.

Innbytter Vadim Manzon hamret inn vinnermålet i det 88. minutt. Scoringen kom etter at hjemmelaget aldri klarte å klarere unna innlegget til Ole Jørgen Halvorsen.

Glimt hadde flere kjempekontringer da Sarpsborg var tvunget til å kaste alt i angrep i en desperat jakt på en utligning.

Tidligere i kampen hadde Halvorsen gjort 1-1 for gjestene før pause.

Hjemmelaget fikk en knallstart i finværet. Allerede etter seks minutter scoret 18-årige Tobias Heintz på et frispark som gikk over muren og i nettet via lengste stolpe. Ballen spratt i bakken, men den var aldri innom noen av spillerne i boksen.

Fortjent utligning

Unggutten fikk dermed en drømmedebut fra start. Før søndagens kamp hadde Heintz tre korte innhopp i eliteserien. I pausen var han ærlig på at det var en noe heldig scoring.

– Det var ment som et innlegg, men snek seg inn ved bakerste. Moro å score mål, sa Heintz til TV 2.

Han erkjente også at Sarpsborg ble for baktunge utover i første omgang. For til tross for at østfoldingene åpnet sterkt, var Bodø/Glimt det hvasseste laget før pause.

Nordlendingene var farlig frampå flere ganger, og det var fullt fortjent da sarpingen Ole Jørgen Halvorsen skled inn 1-1 mot gamleklubben etter litt over en halvtime. 29-åringen dukket opp ved bakerste stolpe og scoret på et godt innlegg fra Trond Olsen.

– Det var deilig å få scoring. Vi var litt sløve på defensiv dødball i starten, så det var synd at vi slapp inn det drittmålet, sa Halvorsen til TV 2 i pausen.

Det var Halvorsens annet mål på rad. Han puttet også i forrige helgs 2-0-seier over Start.

Fortsatt medaljekamp

I annen omgang var det andre takter av Sarpsborg. Både Ole Heieren Hansen og Patrick Mortensen hadde store sjanser til å ta vertene opp i 2-1.

Men det var Glimt som til slutt fikk inn den avgjørende scoringen etter en solid innspurt.

Til tross for tapet kjemper Sarpsborg fortsatt om medalje i eliteserien. Østfold-laget er nummer seks og to poeng bak Brann på tredjeplass.

Bodø/Glimt har hevet seg etter en tung sommer. Laget er ubeseiret på sine fire siste kamper og er bokført med 27 poeng.

Neste helg skal Sarpsborg gjeste Sogndal, mens Glimt tar imot Brann på Aspmyra. (©NTB)