Nå kan supportere blusse på norske tribuner igjen

Tidligere i år satte Oslo brann- og redningsetat foten ned for bruk av nødbluss på fotballstadioner i sitt område. Forbudet har også gjeldt andre steder i landet, blant annet på Lerkendal. Det var lenge mulig, dersom supportergrupperingene hadde tillatelse fra kamparrangør, brann og politi.

Nå melder Norsk supporterallianse at de har funnet en løsning som gjør at det igjen kan bli blusset lovlig stadioner.

«NSA har i samarbeid med Christiania Fyrverkericompagnie i dag fått importtillatelse på bluss i alle farger og røyk i alle farger. All pyro er ment for bruk på stadion og bluss er IKKE registrert som nødbluss, alle datablader er på stell og våre supportere og deres klubber kan nå være helt trygge på at pyroarrangementene deres er tvers igjennom, 100% lovlige" melder de på sin Facebook-side.

Blant Vålerenga-supporterne mottas nyheten med stor glede.

- Det er helt fantastisk, sier Erling Rostvåg, talsmann i Klanen, til adressa.no.

Laget for stadionbruk

Blussene som har vært brukt tidligere har vært nødbluss, som vanligvis skal signalisere etter hjelp i en nødsituasjon. Blussene supporteralliansen vil importere er kun ment for bruk på fotballstadioner, og supporterklubbene får muligheten til å bestille gjennom dem.

Talsmann for Norsk Supporterallianse, Bjørnar Posse Sandboe forteller til Nettavisen at det har blitt lagt ned mange arbeidstimer for å komme fram til en ordning som alle har vært fornøyde med.

- Vi er svært fornøyde med å ha funnet en løsning som ivaretar alle parters interesser, etter den fastlåste situajonen tidligere i år, sier han.

- Helt fantastisk

Klanen har vært en av supportergruppene som har vært mest aktive med å få til en ny ordning. De er i ekstase etter at importavtalen ble ordnet.

- Det er helt fantastisk. Vi har jobbet i over ti år med å få til lovlig bruk av pyro på tribunen. Dette arbeidet gikk sakte, men sikkert framover. Derfor var det en voldsom nedtur da brannvesenet i fjor satte ned foten før sesongstart i år, stikk i strid med praksis tidligere. Vi har nesten ikke turt å håpe, men nå ser det ut som det har blitt en god løsning, sier talsmann i Klanen, Erling Rostvåg, til Adresseavisen.

Han varsler at Klanen vil benytte seg av muligheten til å få importere blussene.

- Vi pleier aldri å avsløre hva slags show vi skal ha på forhånd. Det er veldig krevende å kombinere bluss og et budskap. Det letteste er å lage et hav av røyk med blusseffekter og blinking. Det ser veldig stilig ut, men er også det som krever minst kreativitet, sier Rostvåg til Adresseavisen.

Han sier at det vil bli utlevert flyers før eventuelle pyroshow, slik at folk som sliter med astma- eller luftveisproblemer kan flytte seg et stykke unna før det starter .

Må søke om tillatelse

Selv om de nye blussene blir lovlige å bruke, må supportergruppene fortsatt søke om tilltatelse før de kan bruke de på kamp. Overingeniør i Oslo brann- og redningsetat sier de ikke ser noe problem med bruken av de nye blussene.

- Vi ønsker ikke å drepe gleden på fotballkamper. Det er ikke målet vårt. Nå gjør de det på den trygge og riktige måten. Det er bra, sier Rygh til Nettavisen.

Selv om bruken av nødbluss har vært forbudt, finnes det flere tilfeller av at det har blitt brukt på norske fotballtribuner. Vålerenga fikk i februar en bot på 100 000 kroner etter at supportere fyrte opp røykbluss på Marienlyst.

I fjor fikk også Rosenborg bot etter at det ble avfyrt fyrverkeri i kampen mot Molde.