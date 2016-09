Halvårstallene langt svakere enn håpet for klubben

Jåttåvågen (aftenbladet): Tirsdag morgen la Viking fram halvårstallene for 2016. De viser at klubben så langt har et underskudd på 9 millioner kroner.

- Det er hovedsakelig tre årsaker til det. Vi har svikt i publikumsinntektene, vi røk ut av cupen tidligere enn budsjettert (tapte mot Vidar i 3. runde) og vi har ikke nådd den regnskapsmessige gevinsten av spillersalg som vi hadde budsjettert, forklarer daglig leder Eirik W. Henningsen og økonomisjef Henning Johannessen overfor Aftenbladet.