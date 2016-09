Nordlies arbeidsgiver: - Tom kan gå til Lillestrøm

Søndag offentligjorde Lillestrøm at hovedtrener Runar Kristinsson er ferdig i klubben. Det er allerede hett på ryktebørsen hva Kristinssons erstatter angår.

Klubben har varslet at en ny trener vil bli offentliggjort i løpet av tirsdagen. Fotballpressen virker samstemte om at to tidligere LSK-trenere, Tom Nordlie (54) og Arne Erlandsen (56), er to aktuelle kandidater.

Hverken Nordlie, Erlandsen eller Lillestrøm har ønsket å kommentere disse opplysningene.

Nordlie-klausul

Styreleder i Skeid Erling-Geir Iversen bekrefter overfor Aftenposten at Nordlie har en klausul i kontrakten, som innbærer at han kan få lov til å forlate klubben dersom et tilbud fra en større klubb dukker opp.

- Da vi tegnet kontrakten, var vi klar over at Tom Nordlie har et format langt utover det å trene Skeid. Dersom vi kommer til den situasjonen at han og LSK vil inngå et samarbeid, er det veldig tydelig hvordan det skal ordnes, sier Iversen.

- Så Nordlie kan signere for LSK?

- Ja, det kan han. Det har vi i avtalen.

- Har dere hørt noe fra Lillestrøm?

- Nei, det har jeg ikke. Tom har heller ikke signalisert at han har vært i kontakt med Lillestrøm.

- Er du trygg på at Nordlie avslutter sesongen i Skeid?

- Jeg er ganske trygg på det. Sånn som dagen har vært i dag, virker det ganske sikkert. Men man vet aldri, plutselig kan ting endre seg.

Nordlies Skeid ligger på tredjeplass i 2. divisjon avdeling 1 med fem kamper igjen å spille. Klubben har også tatt såpass mange poeng at de er matematisk klare for 2. divisjon neste sesong.

- Ulovlig kontrakt

Det er fortsatt hindre i veien for at Lillestrøm kan offentliggjøre en ny trener. Mandag skriver nemlig lokalavisen Romerikes Blad at Runar Kristinsson fortsatt har til gode å signere en sluttavtale med klubben.

Kristinssons opprinnelige kontrakt skal i tillegg ha vært ulovlig, ifølge avisen. Den skal ha inneholdt et punkt der det fremgår at islendingen har seks måneders oppsigelse. Arbeidsmiljøloven tillater imidlertid ikke oppsigelsestid på midlertidige arbeidskontrakter.

Lokalavisen mener å vite at denne feilen kan koste Lillestrøm dyrt i sluttforhandlingene.

Hverken Kristinsson selv eller LSKs styreleder Owe Halvorsen vil kommentere rapportere. Kristinsson bekrefter samtidig at han vil ha saken ut av verden.

– Jeg er innstilt på å bli ferdig med dette så raskt som mulig, slik at LSK kan få en ny trener på plass, sier islendingen til Romerikes Blad.

- Ikke sagt opp formelt

Lillestrøm skal ikke ha formalisert avskjedigelsen av trener Rúnar Kristinsson før man gikk ut med nyheten søndag.

– Det er normalt at en avskjed formaliseres før man går ut med at en trener har fått sparken. LSK har ikke gjort det med Rúnar Kristinsson, og formelt sett er han ikke sagt opp før det er i orden, sier daglig leder Teddy Moen i Trenerforeningen til Romerikes Blad.

Trenerforeningen bistår islendingen i saken.

– Våre advokater jobber med dette nå. Det er viktig å være ryddig og å ha respekt for treneren i en slik prosess. Alt må være i orden før man offentliggjør en avskjedigelse. Vet ikke hvorfor det ikke skjedde i dette tilfellet, men klubber har ofte dårlig tid, sier Moen.

