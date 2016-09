Odd får ikke omkamp mot Molde

Det bekrefter Molde Fotballs administrerende direktør Øystein Neerland fredag ettermiddag.

– Vi har akkurat fått oversendt papirene fra doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund, hvor det er fattet en beslutning. Der står det at protesten fra Odd forkastes og at kampresultatet opprettholdes, sier Neerland til Rbnett.

– Som forventet

Odd la inn protest etter at de tapte 2-4 for MFK for knappe to uker siden, men fikk altså ikke medhold av doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund.

– Det er en beslutning som vi forventet. Det hadde vært veldig overraskende for oss om protesten gikk gjennom og førte til omkamp på det grunnlaget som Odd har beskrevet. Det er kjekt å få det avklart, så nå slipper vi å ha det hengende over oss, sier Neerland.

ERIK BIRKELAND

Øyvind Skaara, nestleder i doms- og sanksjonsutvalget i NFF, har vært utvalgets leder i akkurat denne saka. Utvalget fikk dokumentasjon fra alle parter mandag denne uka, og har brukt noen dager på å behandle saken.

Odd anker ikke

Odd mente det hadde gått to regelbrudd i kampen mellom MFK og Odd på Aker stadion søndag 21. august. Først da dommeren ikke stoppet spillet da Björn Bergmann Sigurdarson og Steffen Haggen begge ble liggende nede med det som tilsynelatende var hodeskader etter en duell. Sekunder etter satte Tobias Svendsen inn 3-2 for hjemmelaget.

Det andre regelbruddet Odd protesterte på, var at MFKs manuellterapeut Rune Roksvåg allerede var inne på banen i det Svendsen satte inn mål.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Begrunnelsen for at protesten forkastes er i korte trekk at dommeren utøvde skjønn knyttet rundt situasjonen hvor Sigurdarson og Hagen ble liggende nede. Det må jo en dommer gjøre. Dommeren sto tett på situasjonen, og det viste seg at det ikke var snakk om alvorlige hodeskader. Når det gjelder at det var medisinsk personell på banen i det målet ble scoret, så må dommeren se det. Manuellterapeuten var uansett bare noen få meter inne på banen, og hadde ingen innvirkning på spillet, forteller Neerland.

Odd har en mulighet til å anke dommen, men Odds daglige leder Einar Håndlykken forteller til Rbnett fredag at klubben ikke kommer til å gjøre det.

– Vi er skuffet over dommen. Vi er uenig i dommen. Men vi aksepterer dommen. Så vi kommer ikke til å anke. Det er helt bestemt, sier Håndlykken.