RBK-supporter må møte i retten etter Bakenga-hets på nett

Daværende Molde-spillerMushaga Bakenga ble hetset av en Rosenborg-fan på Instagram før lagenes møte i Eliteserien 20. september i fjor.

«Drep Bakenga!», skrev den 25 år gamle RBK-supporteren på Molde FKs Instagram-konto, noe som vakte sterke reaksjoner og fikk stor oppmerksomhet i media.

- Dette er vulgært og avskyelig. Dersom Molde FK ønsker å politianmelde mannen så er det noe vi i RBK vil støtte, sa kommunikasjonsansvarlig Trond Alstad i Rosenborg BK til Rbnett.

LES OGSÅ: Bakenga om hetsen: - Flaut, pinlig og idiotisk

Bakenga skal ikke vitne

Rett før kampen ble mannen stoppet av politiet på utsiden av Aker stadion. Han fikk ikke se kampen, og ble tatt med til avhør. I mars i år fikk 25-åringen et forelegg på 10 000 krober for å ha krenket Bakengas fred.

To måneder senere mottok RBK-supporteren nok et forelegg fra Trøndelag politidistrikt. Denne gangen lød boten på 17 000 kroner og kom som følge av en angivelig ordensforstyrrelse i forbindelse med Lillestrøm-kampen på Lerkendal 16. mai.

Ifølge gjerningsbeskrivelsen i forelegget skal 25-åringen ha opptrådt aggressivt og utfordret Lillestrøm-supporterne til slåsskamp.

25-åringen har ikke vedtatt noen av foreleggene, og på grunn av dette blir det straffesak i Sør-Trøndelag tingrett fredag i neste uke, opplyser politiadvokat Anne Haave ved Trøndelag politidistrikt. Det straffbare forholdet gir ikke krav på forsvarer.

Haave gjør det klart at det ikke er aktuelt å føre Bakenga selv som vitne i saken. Fotballspilleren er nå RBK-spiller igjen etter at overgangen fra Molde til gamleklubben ble klar i juli. 24-åringen skrev under en kontrakt ut 2017-sesongen.

Adresseavisen

LES OGSÅ: Politiet roser RBK-fansen

Fikk besøksforbud i mai

Det går frem av foreleggene mot supporteren at han vil bli møtt med påstand om enda høyere bøter i retten - henholdsvis 12 000 og 20 000 kroner. Også dette er en konsekvens av at han ikke har vedtatt foreleggene. I tillegg vil aktor kreve saksomkostninger til det offentlige.

Det er ikke lenge siden 25-åringen sist møtte i Sør-Trøndelag tingrett. I etterkant av Lillestrøm-kampen i mai ble nemlig to RBK-supportere gitt besøksforbud av politiet i Trondheim - dette var første gang politiet benyttet seg av slike besøksforbud. Politiet fryktet at mennene kunne skade andre og besluttet at de ikke fikk oppholde seg på Lerkendal eller i Trondheim sentrum på RBK-kampdager det neste halve året. 25-åringen var en av disse mennene. De to supporterne godtok ikke avgjørelsen, dermed fikk tingretten saken til behandling

Etter et rettsmøte, hvor de to supporterne fikk forklare seg , ga tingretten politiet delvis medhold. Retten mente at besøksforbudet på Lerkendal, som politiet hadde ilagt de to, var nødvendig. Når det gjaldt påtalemyndighetens krav om at besøksforbudet også skulle gjelde deler av Trondheim sentrum, mente dommeren at dette ikke var tilstrekkelig begrunnet samt at det var et uforholdsmessig inngrep, ifølge kjennelsen.

- Ba Bakenga om unnskyldning

Under rettsmøtet ble også hetsen av Bakenga et tema, og 25-åringen fortalte at han hadde tatt kontakt med fotballspilleren i etterkant.

- Jeg har aldri hatt i tankene å drepe noen, og jeg ringte Bakenga og ba om unnskyldning. Han skjønte at det ikke var ment alvorlig, men sa det hadde gått inn på familie og venner, sa mannen i retten.

Mannen har ikke svart på Adresseavisens henvendelser.