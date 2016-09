Ropene fra tribunen fikk Rosenborg til å endre straffeskytter

ROSENBORG-START 2-0

Odds overraskende hjemmetap for Stabæk tidligere søndag kveld kastet tanken om at det skulle være en snev av tvil om hvor seriegullet havner på bålet.

For ettersom Rosenborg ga Start deng, pryl og en solid fotballeksjon på Lerkendal er det nå 18 poeng stor luke ned til Brann på sølvplass. I tillegg har Kåre Ingebrigtsens hele 26 plussmål å gå på i målforskjellen.

Like før full tid var det tid for et lite stykke fotballmagi.

Rosenborg fikk straffe og Mushaga Bakenga troppet opp for å ta det. Men Lerkendal-publikummet ville det annerledes. De ropte på debutanten Erlend Dahl Reitan og fikk det akkurat som de ville.

Trener Ingebrigtsen ga klarsignal til at høyrebacken skulle ta straffen, og han lot seg ikke be to ganger. 19-åringen gikk for kraft og var sikkerheten selv fra straffemerket. 2-0 til øredøvende jubel fra de 14000 til stede på Lerkendal.

Kontroll fra start

Toppscorer Christian Gytkjær fikk en stor mulighet allerede etter fem minutter, og det satte tonen for hvordan kvelden skulle bli. For det meste spill mot ett mål.

Start, som ikke har vunnet en seriekamp siden de slo Stabæk 4. juli 2015, lå med samtlige spillere inne på egen halvdel. Mens Rosenborg-spillerne så ut til å trives der de spilte «ten-a-side» langt unna egen keeper.

Det førte riktignok ikke til spesielt mange store målsjanser den første halvtimen. Til det var det litt for upresist, litt for temposvakt og litt for lite bevegelighet fremover på banen.

Stolpetreff

Da mulighetene først dukket opp var det av den virkelig store sorten. Etter 33 minutter var det som om Rosenborg-spillerne hadde planer om å «gå» ballen i mål. Christian Gytkjær fikk kulen til høyre i feltet. Han la den ut to meter til Pål André Helland, som sendte en like kort pasning til Matthias VIlhjalmsson på fem meter. Han dro seg forbi Håkon Opdal og skulle sette ballen i det tomme buret.

Men fra skrått hold traff han i stedet stolpen, og Magnus Stamnestrø klarte akkurat ikke å få en fot på returen.

Like etter dirret det i metallet igjen. Helland fikk ballen på rundt 25 meter, stoppet litt opp – snudde seg – og fyrte løs med omtrent tjue centimeter langt tilløp. Ballen gikk i bue over Opdal før også den traff Start-keeperens nye bestevenn, høyrestolpen på målet foran tribunen ved Nils Arnes Plass.

Dermed kunne bortelaget ta med seg 0-0 inn i garderoben etter de første 45 minuttene.

Flo-pasning til Helland

Andre omgang startet som en blåkopi av den første. Rosenborg var klart best, uten å være spesielt gode.

Det var til stadighet små tilløp, men det var ikke før kvarteret var spilt det eksploderte på tribunene.

Johan Lædre Bjørdal slo en «Flo-pasning» retning ingen ringere enn Pål André Helland. Høyrevingen tok seg greit av luftduellen og headet på tvers til Matthias Vilhjalmsson. Han fikk sendt ballen videre til Mike Jensen, som skar fra venstresiden og inn i feltet. Håkon Opdal reddet avslutningen, men slo den bare ut til Gytkjær. Dansken sto og ventet foran den tomme kassen, og ekspederte ballen i nettet med venstrelabben.

Trener Kåre Ingebrigtsen valgte å belønne toppscoreren sin med en halvtime hvile, og tok Gytkjær av banen like etter.

Rosenborg-sjefen benyttet i det hele tatt kampen til å bruke av hele stallen sin, og lot unggutten Erlend Dahl Reitan få eliteseriedebuten fra start. Samtidig var André Hansen tilbake mellom stengene etter lang tids skadeopphold og leverte en bra forestilling uten å bli satt på de altfor store prøvene.

Jensen-suser

Det vil være en overdrivelse å si at kampen tok av etter 1-0-målet. Kjernen brukte de neste tjue minuttene til å glede seg over ledelsen, irritere seg over at resten av Lerkendal-publikummet ikke besvarte «Rosenbo-org»-ropet på første forsøk og hylle trenerlegenden og 75-årsjubilanten Nils Arne Eggen da kampuret passerte 75 minutter.

Med litt mer enn ti minutter igjen var det imidlertid verdt å følge med på gressmatten igjen. Mike Jensen tok med seg ballen et par meter, før han dundret løs fra godt over tjue meter. Avslutningen føk forbi Opdal og dundret i tverrliggeren – Rosenborgs tredje metalltreff for kvelden.

Tolvte strake

På overtid fastsatte altså 19-åringen Reitan sluttresultatet til 2-0, etter øredøvende jubel fra fansen.

Det endte med Rosenborgs tolvte strake hjemmeseier for sesongen, og altså 18 poeng stor luke ned til andreplassen med 18 poeng igjen å spille om.

Det er like stor avstand som det er fra sølvplasserte Brann til Lillestrøm under nedrykksstreken.