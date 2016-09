Rosenborg-treneren ble gratulert med gullet. Slik reagerte han

Stabæk-Rosenborg 0–2

NADDERUD: - Jeg har begynt å terpe på det som skal sitte neste sesong, fortalte mannen som avgjorde kampen mot Stabæk, Mushaga Bakenga.

Med et forsprang på rundt 15 poeng til neste lag, bare 21 poeng å spille om i resten av sesongen, skal du være en helt utenomjordisk pessimistisk trønder for å tro at dette ikke blir RBK-gull.

I beste fall kan Rosenborg legge champagne på kjøling foran kampen mot Molde om 14 dager. Da kan all matematisk teori om hvordan de skal tape seriemesterskapet være ute. I realiteten er de seriemestere allerede og de vet det.

Vi prøvde oss på en liten gratulasjon etter kampen:

- Gratulerer med seriemesterskapet!

- Nei, vi må nå ha to seiere til, sa Kåre Ingebrigtsen trenervant og gliste.

- Nå skal vi øve

Samtidig er han klar på at det handler lite om Eliteserien 2016 på Rosenborg-treningen om dagen. Resten av sesongen bruker Ingebrigtsen som en oppkjøring til det som skal skje neste sesong.

- Seriegullet er ikke det vi tenker på nå. Det handler nå om å utvikle oss som fotballag til 2017-sesongen. Vi har endret treningene nå, sett i lys av hva vi ønsker å utvikle. Vi skal rett og slett øve, fortalte RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter seieren på Nadderud i går.

At det hverken ble Europe League eller Champions League på Lerkendal denne høsten gjør vondt i hele klubben. Derfor har klubben et altoverskyggende mål.

- Vi har flyttet listen litt høyere foran denne kampen. Den listen skal vi flytte høyere hele resten av sesongen slik at vi er gode nok for Europa neste år, sier Ingebrigtsen.

Slet lenge

I går kunne RBK ha endt opp med bare ett poeng. Men det som lenge så ut som en kamp med forspilte sjanser og poengsløsing, ble avlyst da innbytter Mushaga Bakenga headet inn 1–0 til trønderne i det 84 minutt. Deretter la Mike Jensen på til 2–0 på overtid.

Tre poeng og ingen tvil til slutt.

- Vi spilte en av våre beste bortekamper for sesongen, sa målscorer Bakenga etter kampen.

Trener Kåre Ingebrigtsen var nikkende enig i akkurat det.

- Guttene la ned en enorm arbeidsinnsats og det var godt at de mange målsjansene til slutt ga uttelling, sa Ingebrigtsen etter kampen.

Tøff motstand

Rosenborg måtte slite i første omgang med et hardt arbeidende Stabæk-lag som bare har ett tap de to siste månedene. Ikke minst fikk de det tøft i første omgang. Stabæk anført av en opplagt Mande Sayouba i mål og en forsvarsfirer ledet av Morten Skjønsberg i glitrende stopperform ga Rosenborg lite rom.

I andre omgang var derimot Rosenborg lei av å se ut som et lag midt på tabellen. De oppførte seg som de seriemestrene de er i ferd med å bli.

Vi kunne telle fem store målsjanser de første 20 minuttene av annen omgang. Nå kom Stabæk litt mer med etter RBKs sjokkåpning. Men det ble som nålestikk på en elefant. Det var ikke urettferdig at to mål på slutten ga tre poeng til trønderne.

Dermed ligger Stabæk fortsatt på direkte nedrykk. Toni Ordinas, som tok over som hovedtrener i juli, har løftet laget, men det er blitt for mange uavgjorte kamper til at de har klart å dra seg oppover på tabellen.

- Nå trenger vi fire seiere på de syv siste kampene. Det er ikke umulig. Jeg synes vi spilte en god kamp i dag. Og selv om de var surt å gi fra seg seieren helt på slutten, så var Rosenborg det beste laget, sa Ordinas.

PS! Morten Skjønsberg spilte en kamp for Stabæks historiebøker. Han spilte sin 255 kamp i Eliteserien for klubben. Det klubbrekord.